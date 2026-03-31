Irán ataca un petrolero en Dubái tras las nuevas amenazas de Trump

Un incendio se desató después de que el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel informara que un edificio industrial y un camión cisterna de combustible en las refinerías de petróleo de Israel fueron alcanzados por escombros de un misil iraní interceptado, en Haifa

Irán atacó e incendió el lunes un petrolero cargado de crudo frente a las costas de Dubái, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advertía de que EEUU destruiría las centrales energéticas y los pozos petrolíferos de Irán si este país no abría el estrecho de Ormuz.

El ataque contra el Al-Salmi, con ‌bandera de Kuwait, se suma a otros ataques contra buques mercantes con ‌misiles o drones aéreos y marítimos explosivos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

El conflicto, que dura ya un mes, se ha extendido por todo Oriente Medio, causando miles de muertos, interrumpiendo el suministro energético y amenazando con sumir a la economía mundial en una espiral descendente.

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Los precios del crudo volvieron a dispararse brevemente tras el ataque al petrolero, que puede transportar alrededor de 2 millones de barriles de petróleo por un valor superior a 200 millones de dólares a los precios actuales.

Kuwait Petroleum Corp, propietaria del buque, dijo que el ataque se produjo en la madrugada del martes, provocando un incendio y daños en el casco, pero no se han registrado heridos.

Las autoridades de Dubái afirmaron posteriormente que habían logrado controlar el incendio tras un ataque con drones contra el petrolero. Según indicaron, no se han registrado heridos.

La ​subida de los precios del petróleo y los combustibles ⁠ha comenzado a pesar en las finanzas de los hogares estadounidenses y se ha convertido en un quebradero de cabeza político para Trump y su Partido Republicano de ‌cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, tras haber prometido bajar los precios de la energía e impulsar la producción de petróleo ⁠y gas en Estados Unidos.

El precio medio nacional de la gasolina al por menor en EEUU superó ⁠los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años el lunes, según datos del servicio de seguimiento de precios GasBuddy, a medida que la escasez de suministro mundial empuja los precios del crudo estadounidense por encima de los 101 dólares por barril.

SE DESPLIEGAN TROPAS MIENTRAS CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES

Los ataques de ambas partes no dan señales de ⁠remitir, y crece el temor a un conflicto más amplio.

Los hutíes, alineados con Irán, entraron en la guerra lanzando misiles y drones contra Israel en los últimos ​días, y Turquía informó de que un misil balístico lanzado desde Irán había entrado en el espacio aéreo turco antes de ser ‌derribado por las defensas aéreas y antimisiles de la OTAN.

Israel llevó a cabo ataques ‌con misiles contra lo que denominó infraestructura militar en Teherán e infraestructura utilizada por Hezbolá, respaldado por Irán, en Beirut, dejando una nube de humo negro sobre ⁠la capital libanesa.

Se escucharon sonidos de explosiones en algunas zonas del este y el oeste de Teherán minutos después de que Israel emitiera una advertencia de ataques inminentes en la ciudad, informó el martes la agencia de noticias iraní Tasnim. Los residentes del distrito oriental de Pirouzi informaron de cortes de electricidad tras las explosiones, mientras que representantes del Ministerio de Energía de Irán comenzaron a trabajar para restablecer el suministro, añadió Tasnim.

El ejército israelí informó el martes por la mañana de que cuatro soldados habían muerto en el sur del Líbano, la ​misma zona en la que ‌tres cascos azules de las Naciones Unidas procedentes de Indonesia perdieron la vida en dos incidentes distintos en los últimos días.

El portavoz militar iraní dijo en la televisión estatal que entre los objetivos de la última oleada de ataques con misiles y drones de Teherán se encontraban "escondites" de personal militar estadounidense en cinco bases de la región y en Israel.

Miles de soldados de la 82.ª División Aerotransportada de élite del Ejército de EEUU han comenzado a llegar a Oriente Medio, según informaron el lunes dos representantes estadounidenses a Reuters, como parte de los refuerzos que ampliarían las opciones de Trump para incluir un asalto terrestre en ⁠Irán, incluso mientras prosiguen las conversaciones con Teherán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump quería alcanzar un acuerdo con los líderes iraníes antes de una segunda fecha límite, fijada ahora para el 6 de abril, para que Irán abra el estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable por la que normalmente transita alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Leavitt dijo que las conversaciones con Irán avanzaban, y añadió que lo que Teherán dice públicamente difiere de lo que comunica a los representantes estadounidenses en privado.

Irán había declarado el lunes que había recibido propuestas de paz de EEUU a través de intermediarios, tras las conversaciones del fin de semana entre los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, calificó las propuestas de "poco realistas, ilógicas y excesivas".

"Nuestra postura es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, ‌todos nuestros esfuerzos y fuerzas se centran en defendernos", dijo en una rueda de prensa.

NUEVA AMENAZA DE TRUMP DE DESTRUIR LAS INSTALACIONES ENERGÉTICAS Y PETROLERAS DE IRÁN

Poco después de las declaraciones de Baghaei, Trump dijo que Estados Unidos estaba en conversaciones con un "régimen más razonable" para poner fin a la guerra en Irán, pero también lanzó una nueva advertencia sobre el estrecho de Ormuz.

"Se han logrado grandes avances, pero, si por cualquier motivo no se alcanza pronto un acuerdo —lo cual probablemente sucederá— y si el estrecho de Ormuz no está 'abierto al tráfico' inmediatamente, concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg", escribió Trump en una publicación en redes sociales, amenazando también ‌con atacar las plantas desalinizadoras iraníes.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó de que Trump había comunicado a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar incluso si el estrecho permanece en gran parte cerrado y dejar una operación compleja para reabrirlo en una fecha posterior. Esto contribuyó a que los precios del petróleo retrocedieran y sacó a los mercados bursátiles de sus ‌mínimos, ya que los inversores esperaban que las ⁠hostilidades terminaran rápidamente de alguna manera. [MKTS/GLOB]

Al ser preguntada sobre la noticia, la Casa Blanca se remitió a los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo a Al Jazeera que el estrecho se abriría "de una forma u otra" tras la operación militar estadounidense.

La Casa Blanca dijo que Trump ​estaba considerando pedir a las naciones árabes que pagaran el coste de la guerra. "Es una idea que sé que tiene y algo sobre lo que creo que oirán hablar más de él", dijo Leavitt en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la idea.

El Gobierno estadounidense solicitó 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra. La solicitud se enfrenta a una fuerte oposición en el Congreso de EEUU, que debe aprobar los nuevos gastos.

Con información de Reuters