Irán advierte de la pena de muerte y la confiscación de bienes por espionaje y por ayudar al enemigo

Vista de la Torre Milad, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán

​Las personas acusadas de espionaje o de cooperar con "Estados hostiles" podrían enfrentarse ‌a la pena ‌de muerte y a la confiscación de todos sus bienes en virtud de una ley recientemente endurecida, según ha declarado un portavoz del poder judicial iraní, un mes después del inicio de la ​guerra con Estados ⁠Unidos e Israel.

Incluso compartir fotos o ‌vídeos que puedan ayudar al ⁠enemigo a localizar objetivos ⁠podría considerarse cooperación en materia de inteligencia, añadió el portavoz.

Medios iraníes han informado de más ⁠de 1.000 detenciones a lo largo ​del mes, relacionadas con ‌personas acusadas de grabar ‌lugares sensibles, compartir contenido antigubernamental en línea ⁠o "cooperar con el enemigo".

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Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y desde entonces el conflicto se ​ha ‌extendido por toda la región, causando miles de muertos, interrumpiendo el suministro energético y afectando a la economía global.

El portavoz del poder judicial dijo ⁠que la legislación, aprobada el año pasado, se aplica a actividades operativas, de inteligencia y a determinadas actividades mediáticas que se consideren de apoyo a Gobiernos hostiles, en particular a Estados Unidos e Israel.

Advirtió de que ‌quienes generen "miedo" mediante la desinformación podrían enfrentarse a penas de prisión, que se agravarían en tiempo de guerra.

Añadió que las autoridades han dictado alrededor de 200 autos de ‌acusación en estos casos y que están colaborando con los organismos de seguridad para identificar ‌y confiscar ⁠los activos vinculados a los sospechosos, subrayando que no habrá indulgencia ​en la aplicación de la ley.

Con información de Reuters