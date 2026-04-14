Detienen a decenas de personas en Nueva York por protestas contra la venta de armas a Israel

Agentes de la policía de Nueva York detienen a un manifestante durante una protesta, en medio de un alto el fuego de dos semanas en el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Nueva York, EEUU

La policía detuvo el lunes a decenas de manifestantes en la ciudad de Nueva York durante unas protestas ‌en las que se pedía ‌el bloqueo de la venta de armas a Israel y el fin del apoyo militar estadounidense a su aliado.

Entre los manifestantes se encontraba el grupo pacifista Jewish Voice for Peace, que dijo que unas 90 personas fueron detenidas. Entre los detenidos se encontraba la denunciante Chelsea Manning, una exmilitar del ejército de EEUU ​y fuente de ⁠WikiLeaks.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York ‌dijo que ocurrieron "múltiples" detenciones, pero no facilitó la cifra ⁠exacta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las imágenes de las protestas mostraban ⁠a una multitud reunida cerca de las oficinas del líder de la minoría del Senado de EEUU, Chuck Schumer, y de su ⁠colega demócrata, la senadora Kirsten Gillibrand.

Los manifestantes corearon consignas como "basta ​de bombas", "basta de matanzas" y "libertad para Palestina", ‌al tiempo que expresaban su oposición ‌a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, la ofensiva ⁠de Israel en Líbano y la guerra de Israel contra Gaza.

Los manifestantes también corearon "dejen vivir a Gaza", "dejen vivir a Irán" y "dejen vivir a Líbano".

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 ​de febrero. ‌Irán respondió con sus propios ataques contra Israel y los Estados del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes en Líbano han causado miles de muertos ⁠y millones de desplazados.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha reprimido las protestas intentando deportar a estudiantes extranjeros, amenazando con congelar la financiación de las universidades donde se celebraron las protestas y ordenando el control de los comentarios en línea de los inmigrantes. La represión se ha enfrentado a obstáculos judiciales.

La ciudad de Nueva York fue el ‌epicentro de las protestas pro-palestinas en 2024.

El apoyo militar de EEUU a Israel ha sido objeto de un escrutinio especial por parte de los grupos de derechos humanos durante la guerra de Israel en Gaza, que causó decenas de miles de muertos, provocó una crisis ‌alimentaria, desplazó internamente a toda la población de Gaza y dio lugar a valoraciones de genocidio por parte de académicos y a una ‌investigación de las ⁠Naciones Unidas.

Israel califica sus acciones de legítima defensa después de que milicianos liderados por Hamás mataran a 1.200 ​personas y tomaran más de 250 rehenes en un ataque perpetrado en octubre de 2023.

Con información de Reuters