China expresa preocupación por captura del buque iraní por parte de EEUU y pide más diálogo

Se observa humo tras el disparo del USS Spruance (DDG 111) durante la interceptación del buque de carga Touska, de bandera iraní, en una ubicación identificada como el norte del mar Arábigo

China ha expresado su preocupación por la "interceptación forzosa" por ‌parte de Estados ‌Unidos de un buque de carga con bandera iraní, según dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, quien instó a las partes ​implicadas a ⁠respetar el acuerdo de alto ‌el fuego de manera ⁠responsable.

"La situación en ⁠el estrecho de Ormuz es delicada y complicada", declaró el portavoz Guo ⁠Jiakun durante una rueda de ​prensa habitual. Las partes ‌implicadas deberían evitar ‌una mayor escalada y "crear las condiciones ⁠necesarias para que se reanude el tránsito normal por el estrecho", añadió.

Estados Unidos había declarado ​anteriormente ‌que había disparado contra un buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo de los puertos iraníes ⁠y lo había apresado. El ejército iraní dijo que el buque procedía de China y prometió tomar represalias contra lo que calificó de "piratería armada por parte del ejército estadounidense".

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Pekín instó ‌también el lunes a las partes implicadas a "seguir manteniendo el impulso del alto el fuego y las negociaciones".

"Ahora que se ha abierto una ‌ventana para la paz, deben crearse condiciones favorables para poner fin a ‌la guerra ⁠lo antes posible", dijo Guo.

Con información de Reuters