Insfrán recibió al Colegio de Ingenieros y analizaron el impacto de la paralización de la obra pública: "Adversidades"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió este martes en Casa de Gobierno a las autoridades de la nueva conducción del Colegio Público de Ingenieros de la provincia. El encuentro se desarrolló en el marco del mes de la ingeniería y a pocos días de la realización de la segunda edición de la Expo Ingeniería, que tendrá lugar este fin de semana en el Galpón G del Paseo Costanero.

Según informó el mandatario a través de sus redes sociales, durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la actualidad de los sectores productivos de la provincia y al rol que cumple la infraestructura en los procesos de desarrollo económico y social. También analizaron los desafíos que enfrenta la actividad profesional en el contexto actual.

Uno de los puntos planteados por los representantes del Colegio fue la situación de la obra pública a nivel nacional. De acuerdo con lo expresado por Insfrán, las autoridades de la entidad manifestaron su preocupación por la paralización de proyectos impulsada por el Gobierno nacional, una situación que, señalaron, impacta sobre la actividad vinculada a la ingeniería y otros sectores relacionados.

En su cuenta de X, el gobernador sostuvo que la provincia continuará acompañando el desarrollo de las profesiones vinculadas a la ingeniería y destacó su importancia para el crecimiento de Formosa. En ese marco, ratificó la continuidad del trabajo conjunto con instituciones profesionales y valoró el aporte del sector en áreas estratégicas para el desarrollo provincial.

Insfrán y su rol en la conducción nacional del PJ

Además de su agenda institucional en Formosa, Insfrán mantiene una fuerte participación en la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. El pasado 20 de mayo encabezó el Congreso Nacional del PJ, un encuentro que reunió a dirigentes y congresales de distintos puntos del país para analizar la situación política, económica y social atravesada por la gestión del presidente Javier Milei.

La reunión se desarrolló bajo una modalidad mixta, con participación presencial y virtual, y tuvo como sede central la histórica casa partidaria de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro se debatieron distintos temas vinculados al funcionamiento interno del partido, así como también el escenario político nacional y los desafíos que enfrenta la oposición frente al actual Gobierno.

Entre los puntos abordados figuraron la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio 2025, el análisis de las intervenciones partidarias en Jujuy y Salta y el avance del proceso de normalización del PJ en Misiones. El Congreso también sirvió para ratificar la continuidad de las instancias de coordinación política entre dirigentes justicialistas de distintas provincias en un contexto marcado por las discusiones sobre el rumbo económico y las políticas impulsadas por la administración nacional.