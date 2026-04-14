La más alta del país: según el INDEC, el NEA registró una inflación del 4,1% en marzo

Como cada mes, este martes 14 de abril se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 4,1% durante marzo.

Ese número significó un aumento del 1,0% en la región respecto al mes anterior (que fue de 3,1%), al mismo tiempo que se situó 0,7% por arriba de la media nacional, que se ubicó en 3,4%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 33,4%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 32,6%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (22,7%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (9,7%) y Restaurantes y hoteles (4,9%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%), Recreación y cultura (1,2%) y Salud (2,0).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de marzo fue del 3,4% y encadenó 10 meses seguidos al alza, además de significar el aumento más importante en un año. De acuerdo al Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 9,4%, mientras que a nivel interanual marcó un incremento del 32,6%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas

Previamente, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central iban en la misma línea: preveían una inflación cercana al 3% para marzo, con una inflación núcleo en torno al 2,9%. Por su parte, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo un incremento del 3%, superando el 2,6% de febrero.

Aunque existen diferencias metodológicas, este indicador suele anticipar la tendencia del índice nacional, especialmente en meses en los que los ajustes de precios regulados y estacionales tienen mayor peso. Detrás de la suba aparecen factores habituales: educación, por el inicio del ciclo lectivo; aumentos en combustibles y transporte; y una inercia sostenida en alimentos. En el caso de educación, el aumento fue significativo, cercano al 9%, y explicó gran parte de la variación mensual.