Inesperado ascenso de Asare a héroe nacional ayuda a Ghana a mantener el arco a cero

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana

El arquero de Ghana, Benjamin Asare, regresó tras una lesión que puso en peligro su carrera y le mantuvo ‌alejado de los terrenos ‌de juego durante 18 meses para convertirse en un héroe del Mundial, y buscará mantener su arco a cero en el último partido de su equipo en el Grupo L, que se disputará el sábado contra Croacia.

Asare se enfrentó a 19 disparos contra Inglaterra en el empate 0-0 de las Estrellas Negras en su segundo partido ​de la fase de ⁠grupos, un resultado que prácticamente les aseguró el pase a los ‌dieciseisavos de final. Fue una actuación que hizo llorar ⁠a su abuela y que provocó ⁠que los aficionados lo celebraran frente a su casa en Acra.

Este jugador de 33 años es una incorporación reciente a la selección nacional tras ⁠una carrera discreta en la Premier League ghanesa con varios ​clubes, el más reciente de ellos el ‌Hearts of Oak.

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Se sugirió que se ‌retirara después de que una fractura en la pierna en 2021 ⁠lo mantuviera apartado de los terrenos de juego durante un largo periodo, pero, habiendo trabajado anteriormente como conductor de autobús y realizado otros trabajos esporádicos, no pudo dejar que sus sueños futbolísticos murieran.

Hasta ​el año ‌pasado se desplazaba en transporte público a los entrenamientos y se ganaba la vida a duras penas con el fútbol, pero este deporte es un nivelador y, frente a rivales multimillonarios —algunos de los cuales quizá ganen más en una semana ⁠de lo que él gana en un año—, ha demostrado estar a su altura.

Asare recibió su primera convocatoria con la selección nacional en marzo de 2025, a los 32 años, y mantuvo la portería a cero en cinco de los seis partidos de clasificación para el Mundial, sumando dos más en esta fase final.

"Enfrentarme a Harry Kane es algo normal. ‌Siempre quiero demostrar mi valía y mostrarle a la gente que este es mi trabajo y que puedo hacerlo", dijo Asare. "Ellos (los compañeros) saben que puedo hacerlo. Doy gracias a Dios Todopoderoso por haber respondido a mis oraciones y porque todo haya salido bien".

El seleccionador de Ghana, Carlos ‌Queiroz, hizo una excepción a su propia regla para elogiar a Asare tras su heroica actuación.

"Suelo evitar hablar de jugadores concretos, pero creo que se ‌merece un aplauso", afirmó. "Estuvo ⁠brillante y eso se debe, ante todo, a la calidad del jugador y al trabajo que hemos realizado ​con todos ellos".

Ghana terminará, como mínimo, segunda del Grupo L si empata contra Croacia en Filadelfia, pero aún podría liderar el grupo si la actual líder, Inglaterra, tropieza contra Panamá.

(Editado en español por Carlos Serrano)