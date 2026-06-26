Inesperado ascenso de Asare a héroe nacional ayuda a Ghana a mantener el arco a cero

El arquero de Ghana, Benjamin Asare, regresó tras una lesión que puso en peligro su carrera y le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 18 meses para convertirse en un héroe del Mundial, y buscará mantener su arco a cero en el último partido de su equipo en el Grupo L, que se disputará el sábado contra Croacia.
Asare se enfrentó a 19 disparos contra Inglaterra en el empate 0-0 de las Estrellas Negras en su segundo partido de la fase de grupos, un resultado que prácticamente les aseguró el pase a los dieciseisavos de final. Fue una actuación que hizo llorar a su abuela y que provocó que los aficionados lo celebraran frente a su casa en Acra.
Este jugador de 33 años es una incorporación reciente a la selección nacional tras una carrera discreta en la Premier League ghanesa con varios clubes, el más reciente de ellos el Hearts of Oak.
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Se sugirió que se retirara después de que una fractura en la pierna en 2021 lo mantuviera apartado de los terrenos de juego durante un largo periodo, pero, habiendo trabajado anteriormente como conductor de autobús y realizado otros trabajos esporádicos, no pudo dejar que sus sueños futbolísticos murieran.
Hasta el año pasado se desplazaba en transporte público a los entrenamientos y se ganaba la vida a duras penas con el fútbol, pero este deporte es un nivelador y, frente a rivales multimillonarios —algunos de los cuales quizá ganen más en una semana de lo que él gana en un año—, ha demostrado estar a su altura.
Asare recibió su primera convocatoria con la selección nacional en marzo de 2025, a los 32 años, y mantuvo la portería a cero en cinco de los seis partidos de clasificación para el Mundial, sumando dos más en esta fase final.
"Enfrentarme a Harry Kane es algo normal. Siempre quiero demostrar mi valía y mostrarle a la gente que este es mi trabajo y que puedo hacerlo", dijo Asare. "Ellos (los compañeros) saben que puedo hacerlo. Doy gracias a Dios Todopoderoso por haber respondido a mis oraciones y porque todo haya salido bien".
El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, hizo una excepción a su propia regla para elogiar a Asare tras su heroica actuación.
"Suelo evitar hablar de jugadores concretos, pero creo que se merece un aplauso", afirmó. "Estuvo brillante y eso se debe, ante todo, a la calidad del jugador y al trabajo que hemos realizado con todos ellos".
Ghana terminará, como mínimo, segunda del Grupo L si empata contra Croacia en Filadelfia, pero aún podría liderar el grupo si la actual líder, Inglaterra, tropieza contra Panamá.
(Editado en español por Carlos Serrano)