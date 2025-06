Sobreviviente de accidente de Air India saltó por la salida de emergencia, según la policía

Accidente aéreo de Air India en Ahmedabad

Ramesh Viswashkumar, el único sobreviviente conocido de las 242 personas a bordo del avión de Air India que se estrelló el jueves en Ahmedabad, estaba sentado cerca de una salida de emergencia del vuelo con destino a Londres y consiguió saltar al vacío, informó la policía.

Desde la cama del hospital, el hombre de 40 años declaró a la prensa india que volvía a Gran Bretaña con su hermano tras visitar a su familia en la India.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Me asusté. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor (...) Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", declaró Viswashkumar al Hindustan Times.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Imágenes en las redes sociales difundidas por los canales de noticias indios mostraban a un hombre con una camiseta blanca manchada de sangre y pantalones oscuros cojeando por una calle y siendo ayudado por un médico.

El hombre tenía moretones en la cara y barba, lo que coincide con las fotografías de Viswashkumar en el hospital tras el accidente publicadas por los medios locales.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el video, en el que la gente se reúne alrededor del hombre y le pregunta dónde están los demás pasajeros, a lo que él responde "están todos dentro".

Una foto de la tarjeta de embarque de Viswashkumar mostrada en Internet por el Hindustan Times mostraba que estaba en el asiento 11A del avión con destino al aeropuerto de Gatwick.

Viswashkumar explicó al periódico que su hermano Ajay estaba sentado en otra fila del avión y pidió ayuda para encontrarlo.

"Estaba cerca de la salida de emergencia y consiguió escapar saltando por la puerta de emergencia", dijo Vidhi Chaudhary, un funcionario de la policía de Ahmedabad, en referencia a Viswashkumar.

Un miembro de la familia de Viswashkumar residente en Gran Bretaña, que pidió el anonimato, dijo a Reuters por teléfono que había sobrevivido y que la familia estaba en contacto con él, pero no quiso dar más detalles.

Ajay Valgi, un primo de Viswashkumar que vive en Leicester, dijo a la BBC que Viswashkumar habló por teléfono para confirmar que estaba bien. "Sólo dijo que estaba bien, nada más", explicó Valgi.

Valgi dijo que la familia no había sabido nada de su hermano. "No estamos bien. Estamos todos muy tristes", señaló.

El avión cayó en una zona residencial y se estrelló contra el albergue de una facultad de medicina a las afueras del aeropuerto durante la hora del almuerzo, en la peor catástrofe aérea del mundo en una década.

Más de 290 personas murieron en el accidente. Entre los fallecidos había algunas personas que se encontraban en tierra.

La policía declaró que Viswashkumar era el único pasajero superviviente conocido hasta el momento, pero añadió que las operaciones de rescate seguían en curso.

"Es posible que haya más supervivientes entre los heridos que están siendo atendidos en el hospital", sostuvo Chaudhary.

Con información de Reuters