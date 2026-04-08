India retira su candidatura para acoger conversaciones anuales de la ONU sobre el clima en 2028

Secuelas del ciclón Ditwah en la India

India ha retirado su oferta para acoger ‌la Conferencia ‌Anual de las Partes (COP33) de las Naciones Unidas sobre el clima en 2028, según informaron a Reuters dos funcionarios del Gobierno familiarizados con ​el asunto.

La India ⁠comunicó su decisión de ‌no acoger la conferencia ⁠este mes, ⁠según los funcionarios, pero no quedó claro de inmediato por ⁠qué el Gobierno se ​había retirado.

Los funcionarios se ‌negaron a revelar ‌sus nombres, ya que ⁠no están autorizados a hablar con los medios de comunicación.

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El primer ministro ​Narendra ‌Modi había propuesto acoger la cumbre en 2023. El Ministerio Federal de Medio Ambiente y Cambio ⁠Climático no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Climate Home News, que fue el primero en dar la noticia, afirmó que la India ‌se retiró tras una "revisión de sus compromisos" en 2028, citando una carta escrita por un funcionario indio al ‌presidente del Grupo Asia-Pacífico.

La secretaría de la Convención Marco de ‌las Naciones ⁠Unidas sobre el Cambio Climático no respondió ​de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reportaje de Sudarshan Varadhan; edición de Kirsten Donovan)