Comercio y desarrollo: el gobernador Passalacqua habilitó la licitación del Puerto de Posadas en Misiones

Mediante el Decreto N° 495, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso el llamado a licitación para la concesión integral del Puerto de Posadas en Misiones, con el objetivo de avanzar en un proceso público de alcance nacional e internacional. La medida instruye a la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA) y apunta a reducir los costos de exportación y mejorar la competitividad de las economías regionales.

La concesión comprende la adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del puerto, junto con la provisión de flete fluvial regular por cuenta y riesgo empresario. El operador adjudicatario asumirá el desarrollo, mantenimiento y explotación del sistema portuario.

El decreto establece una nueva etapa de expansión con mejoras en infraestructura y tecnología, que incluyen la ampliación de muelles, el dragado del acceso, el equipamiento de terminales de contenedores y graneles, y la creación de nuevas áreas de almacenamiento. En este marco, la normativa faculta a APPSA a elaborar los pliegos técnicos y condiciones de la licitación.

Según lo dispuesto, la iniciativa forma parte de una política provincial orientada a consolidar el sistema portuario como motor del crecimiento económico, la generación de empleo y la integración regional en el Mercosur. Además, busca posicionar a Misiones como un nodo logístico clave dentro del Norte Grande y del corredor fluvial Paraná-Paraguay.

En términos estratégicos, la licitación representa un paso de alto impacto para fortalecer el desarrollo federal, al impulsar una vía logística alternativa al eje tradicional de Buenos Aires. A su vez, permitirá atraer inversiones, incorporar tecnología y consolidar al puerto como un punto clave para el crecimiento productivo.

En plano internacional

El plan posiciona a la provincia dentro de la Hidrovía Paraná-Paraguay y facilita la integración con mercados de países vecinos y el acceso más eficiente a rutas globales de comercio.

El Puerto de Posadas, habilitado como instalación de uso público con destino comercial por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 882/2019, depende de APPSA, organismo mixto provincial. Desde el inicio de sus operaciones plenas en 2023, ya superó las 36.000 toneladas de carga transportadas y cuenta con un Depósito Fiscal, además de servicios de exportación de productos como madera, té y yerba mate.

Durante el anuncio, el gobernador destacó el potencial de la iniciativa: “Los misioneros tenemos una muy larga historia con el río Paraná y con los puertos. Este puerto tiene muchos años de esfuerzo atrás y llegó el momento de hacerlo escalar, multiplicando por diez su capacidad. En manos privadas, va a ampliar nuestras posibilidades de acceder a mercados nacionales e internacionales”.

Asimismo, aseguró que la medida tendrá impacto directo en la producción: “Nuestros costes de producción van a bajar y esto beneficiará a pymes, medianas y grandes empresas de toda la provincia. Vamos a instruir a APPSA para que publique la licitación los días 9, 10 y 11 de abril, con el objetivo de que en agosto el puerto esté en manos del sector privado”