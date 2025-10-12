Formosa estará presente en la competición por el mejor helado artesanal del país en la Coppa D’Oro 2025: todos los detalles

En el marco de la inauguración de la primera Escuela Latinoamericana del Helado en Buenos Aires, el formoseño Luis Federico Menendez competirá por el título al mejor helado del país el próximo 15 de octubre. El evento reunirá a 12 maestros heladeros de distintos puntos de Argentina, quienes disputarán la prestigiosa Coppa D’Oro del Helado Artesanal organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

De amplia trayectoria en el rubro, Luis Federico Menendez ha cosechado diversos reconocimientos con su heladería Gelato Manú, ubicada en la localidad de Ibarreta. Allí elabora especialidades artesanales que se destacan por su valor nutritivo, el uso de ingredientes de origen natural y sabores auténticos que respetan la tradición del helado italiano.

Menendez participará junto a otros 11 maestros heladeros en la segunda edición de la Coppa d’Oro Argentina, un prestigioso certamen organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), en conjunto con la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros. El evento cuenta además con el apoyo de la FITHEP (Feria Internacional de Tecnología para Helados, Pastelería, Chocolatería, Confitería, Panificación y Food Service) y de la Exposición Internacional de Gelato (MIG).

El certamen se disputará en las instalaciones de la Asociación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de 12 maestros y maestras heladeros de todo el país. La competencia será clasificatoria para la 55ª edición del Premio Internacional Coppa d’Oro, que se realizará en Longarone, Italia, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, con pasaje aéreo y estadía cubiertos para el o la representante argentina.

Sobre la Coppa d’Oro Argentina

En esta edición de la Coppa d’Oro Argentina, el reto principal será la elaboración de un sorbete de mango, sabor elegido como protagonista del certamen. Todos los participantes deberán preparar su versión frente al jurado, que evaluará cada muestra en función del sabor, la estructura y cualidades técnicas como cuerpo, textura y sensación térmica. Solo uno de ellos o ellas será elegido como ganador o ganadora, y representará al país en la competencia internacional en Italia.

Se trata de una competencia individual en la que se evaluará la destreza técnica de cada maestro o maestra heladera. En la primera instancia, los participantes deberán presentar una muestra anónima, la cual será valorada por un jurado especializado que considerará aspectos como el sabor, la estructura, el cuerpo, la textura.

La receta deberá ser original y de autoría exclusiva del concursante, quien elaborará dos muestras de 500 gramos cada una. Una vez realizadas las evaluaciones iniciales, se darán a conocer los nombres de los diez mejores puntajes, quienes pasarán a disputar la etapa final en vivo, elaborando sus creaciones frente al jurado designado.