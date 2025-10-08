Formosa obtuvo el Sello de Calidad Turística y se afianza como nuevo atractivo para visitantes: todos los detalles

Formosa tuvo una destacada participación en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada recientemente en Capital Federal. El trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar la actividad turística fue reconocido con la obtención del Sello de Calidad Turística Argentina, una distinción que valora la excelencia en la gestión y la mejora de la experiencia del visitante, promoviendo el desarrollo sostenible del destino.

En ese contexto, la delegación formoseña se lució con una propuesta integral que incluyó degustaciones de platos tradicionales, presentaciones artísticas y la difusión de nuevas experiencias diseñadas para captar el interés del público, reforzar la imagen de la provincia como destino turístico y afianzar lazos con prestadores y agencias de todo el país.

En diálogo con medios locales, la ministra de Turismo de la provincia, Silvia Segovia, remarcó aseguró que el Gobierno provincial está desarrollando nuevas rutas turísticas, además de innovar en productos y una política pública con el desafío de "mostrar toda la riqueza natural y cultural, que es realmente hermosa y digna de ser conocida". En esa línea, destacó la decisión del gobernador Gildo Insfrán para "afianzar lo que tiene que ver con el sector turístico formoseño".

Otro de los momentos destacados fue la participación del reconocido chef formoseño Alejandro Aquino, quien reafirmó su compromiso con la promoción de la provincia. Señaló que siempre busca estar presente o acompañar a quienes representan a Formosa en la feria, con el objetivo de mostrar lo mejor de su gastronomía, turismo y cultura. Destacó que la presencia en la FIT es fundamental para “fortalecer lazos y dar a conocer la provincia”, no solo en el plano nacional, sino también ante visitantes de países limítrofes, mediante la exhibición de tradiciones, productos regionales y atractivos naturales, como el Bañado La Estrella.

La Feria Internacional de Turismo (FIT) es un acontecimiento anual clave que tiene lugar en Buenos Aires, Argentina, y se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del ámbito turístico en toda la región. El evento se lleva a cabo en La Rural, el emblemático recinto ferial porteño, reuniendo a miles de especialistas y referentes del sector.

La FIT se consolida como una plataforma clave para destinos, empresas y profesionales del ámbito turístico, brindando un entorno estratégico para generar vínculos, concretar acuerdos comerciales y dar a conocer las últimas innovaciones del sector. Su propósito central es facilitar la conexión entre los participantes, promover la exploración de nuevas tendencias y fortalecer las relaciones comerciales, contribuyendo así al crecimiento y la modernización de la industria del turismo.