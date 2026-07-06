FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza

Hamás ​anunció el lunes que había disuelto su Gobierno de facto en Gaza y que estaba dispuesto a ceder el poder a un grupo de tecnócratas palestinos, una medida que describió como un paso adelante en el plan respaldado ‌por Estados Unidos para el enclave, pero que ‌Israel tachó de "maniobra".

La promesa del grupo militante de poner fin a su órgano de supervisión de los ministerios —que lleva más de una década en funcionamiento— era una parte clave del plan para una Gaza de posguerra gobernada por civiles, esbozado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el inicio de un frágil alto el fuego con Israel en octubre.

Hamás dijo que los propios ministerios y el personal que había nombrado permanecerían en sus puestos y que seguiría supervisando la seguridad y el orden público en las zonas de Gaza que quedaron bajo su control tras la tregua negociada por Estados Unidos.

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JUNTA DE TRUMP DICE ​QUE REVISARÁ "ACCIONES, NO PROMESAS"

La Junta de ⁠Paz designada por Trump, creada para supervisar el plan, dijo haber tomado nota de la medida de Hamás. No obstante, ‌añadió que "en última instancia, nuestra evaluación se basará en las acciones, no en las promesas, para ⁠satisfacer las necesidades fundamentales de la población de Gaza".

El ministro de Asuntos ⁠Exteriores israelí, Gideon Saar, desestimó el anuncio de Hamás. La "aparente disposición del grupo a 'dejar espacio' para un gobierno tecnocrático tiene como objetivo evitar su propio desarme", dijo Saar en X.

"Mientras Hamás conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte ⁠Hamás", añadió Saar. Israel insiste en la plena aplicación del plan de Trump, incluido el desarme de Hamás, ​señaló.

Hamás ha acusado a Israel de violar repetidamente el alto el fuego y de no ‌cumplir con otras partes del plan, que exige la retirada ‌de las fuerzas israelíes de Gaza.

El pequeño enclave costero sigue en ruinas más de dos años y medio después ⁠de que se desencadenó el último conflicto en Gaza a raíz de las incursiones de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Hamás se ha negado a deponer las armas hasta que Israel cese los ataques en Gaza, el último de los cuales causó la muerte de cinco personas el lunes, informaron los servicios médicos del enclave. Israel dice que sus ataques ​en Gaza desde el ‌alto el fuego han tenido como objetivo frustrar las amenazas de los militantes.

En una rueda de prensa celebrada el lunes en la ciudad de Gaza, Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de prensa del Gobierno de Hamás, dijo que el jefe del órgano de supervisión "Comité de Emergencia del Gobierno" había dimitido y que el propio órgano había sido disuelto.

Esto es "una demostración de la seriedad de estas medidas, en aplicación de los acuerdos alcanzados, ⁠y para facilitar el proceso de transición administrativa", afirmó Thawabta.

Según el plan respaldado por Trump, Hamás debe traspasar la supervisión del Gobierno a un Comité Nacional para la Administración de Gaza, un grupo de tecnócratas palestinos respaldado por Estados Unidos.

El presidente de dicho Comité Nacional, Ali Shaath, dijo que su comité, compuesto por 15 miembros, estaba listo para asumir su responsabilidad en Gaza tan pronto como "se disponga de los recursos necesarios y de las condiciones que permitan su trabajo".

"Los requisitos fundamentales para el éxito de la comisión son la existencia de una única autoridad y una única ley bajo un marco de referencia claro, y un único Ejército sometido a dicha autoridad", escribió ‌Shaath en una publicación en su página de Facebook.

ATAQUES ISRAELÍES DEJAN CINCO MUERTOS EN GAZA, DICEN MÉDICOS

Las tropas israelíes controlan más del 60% de Gaza y patrullan lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu describe como una zona de contención para disuadir los ataques de Hamás. Netanyahu afirma que Israel no se retirará del territorio.

Los devastadores bombardeos aéreos y terrestres de Israel sobre Gaza han desplazado a casi toda la población, de dos millones de personas, la mayoría de las cuales vive ahora en tiendas de campaña o ‌en edificios dañados en una estrecha franja costera de territorio gobernada por Hamás.

Las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que un ataque aéreo israelí mató el lunes a una pareja en un piso del barrio de Tel Al-Hawa, en la ciudad de Gaza. El Ejército israelí dijo ‌que el ataque tenía como ⁠objetivo y acabó con la vida de Fadi Ashour Daghmash, un comandante armado de Hamás.

Otros dos ataques —uno contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas y otro contra un vehículo en Jan ​Yunis, en el sur— causaron la muerte de tres personas e hirieron al menos a otras 20, informaron los servicios médicos.

El Ejército israelí no se pronunció de inmediato sobre estos dos incidentes.

(Reporte y redacción de Nidal al-Mughrabi. Información adicional de Eman Abuhassira y Tala Ramadan en Dubái y de Maayan Lubell en Jerusalén; edición de Rami Ayyub y Andrew Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)