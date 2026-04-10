Quintela tomó juramento al nuevo secretario de Hacienda en La Rioja, y refuerza el foco en finanzas públicas

En el marco del programa de gobierno que profundiza Ricardo Quintela, el mandatario de La Rioja le tomó juramento al contador Hugo Dante Herrera como nuevo secretario de Hacienda, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En su mensaje, Quintela subrayó la importancia estratégica del área económica y remarcó la necesidad de una gestión responsable de los recursos públicos.

El funcionario se incorpora al equipo del ministro Fabián Blanco, con el objetivo de fortalecer la administración de los recursos provinciales en un escenario económico desafiante. Durante la ceremonia, el gobernador destacó la experiencia del nuevo funcionario al señalar que "es un cargo que ya conoce y que desempeñó con profesionalismo y positividad".

En ese sentido, le solicitó al secretario que se cuiden "las finanzas públicas", y remarcó que se trate de "distribuirlas de la forma más equitativa; son tiempos muy difíciles, pero se va a salir adelante".

Prioridades de gestión

El mandatario también dejó en claro cuáles serán los ejes centrales de la administración provincial. “Las prioridades para este gobernador son: los salarios, la salud, la educación, la Justicia, la Cámara de Diputados y los municipios; esas son las obligaciones que se debenatender”, afirmó.

Con esta designación, el Ejecutivo provincial busca consolidar el funcionamiento del área de Hacienda y garantizar el cumplimiento de las principales responsabilidades del Estado en un contexto de restricciones económicas propiciado por las políticas económicas del Gobierno nacional.

El difícil contexto económico a nivel nacional

Las políticas económicas nacionales sumieron a las provincias en una situación financiera crítica, evidenciada en La Rioja por una caída real del 5,2% en los recursos transferidos durante marzo. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, esta contracción superó el promedio nacional del 4,3%, debido a que el crecimiento de la recaudación no logró compensar una inflación interanual cercana al 33%.

Ante este escenario, el gobierno de Ricardo Quintela evalúa acceder a un esquema de adelantos de coparticipación implementado por la Nación, el cual contaría con una tasa de interés del 15% y un compromiso de devolución para el segundo semestre del año. Paralelamente, la administración provincial trabaja junto al INTA en el diseño de un seguro ganadero basado en imágenes satelitales para asistir a los productores del sur afectados por la sequía. Este sistema de activación automática busca financiar insumos y logística de agua en zonas críticas, aunque su ejecución depende de asegurar fondos ante la reducción de partidas nacionales para economías regionales.