Grupos de defensa de DDHH denuncian a Guinea Ecuatorial por las deportaciones de Trump

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C

​Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que representan a los deportados enviados por Estados Unidos a Guinea Ecuatorial ‌presentaron el viernes una denuncia ‌ante el principal órgano de derechos humanos de la Unión Africana, como parte de un intento por generar oposición en el continente contra las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

La denuncia se presentó ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Gambia, en nombre de 14 personas de países ​africanos que han ⁠sido deportadas de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial desde noviembre del ‌año pasado.

Todos los denominados "deportados a terceros países" habían obtenido ⁠protección legal en Estados Unidos contra ⁠su repatriación. El Gobierno del presidente Donald Trump ha adoptado las deportaciones a terceros países africanos como parte de lo que, según los ⁠críticos, es un intento de eludir esas protecciones.

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Washington ha defendido ​que las deportaciones son legales y afirma que ‌forman parte de una estrategia "para poner ‌fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la ⁠seguridad fronteriza de Estados Unidos".

SEIS DEPORTADOS YA HAN SIDO ENVIADOS A SU PAÍS

Seis de las personas representadas en la denuncia presentada el viernes han sido repatriadas por la fuerza desde Guinea Ecuatorial durante ​la última ‌semana a pesar de haber expresado su temor a sufrir persecución o tortura, según los grupos de derechos humanos que las representan.

Tres de ellos fueron devueltos a Guinea Ecuatorial después de que sus países de origen se negaran a ⁠aceptarlos, mientras que los abogados han perdido el contacto con los otros tres, según indicaron los grupos en un comunicado.

Los otros ocho deportados siguen detenidos en Guinea Ecuatorial.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene el mandato de promover los derechos humanos entre los Estados miembros mediante "llamamientos urgentes" y la "solución amistosa de controversias", según su web.

La denuncia ‌solicita que la comisión suspenda nuevas repatriaciones y garantice que los deportados tengan acceso a abogados, entre otras medidas provisionales. Podría decidir conocer el caso por sí misma o remitirlo a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Tanzania.

El Gobierno de ‌Guinea Ecuatorial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la denuncia presentada el viernes.

En un informe publicado en febrero, los demócratas del ‌Comité de Relaciones ⁠Exteriores del Senado de EEUU afirmaron que se desconocía el costo total de las expulsiones a terceros países, ​pero que se habían enviado más de 32 millones de dólares directamente a cinco países, incluidos 7,5 millones a Guinea Ecuatorial.

Con información de Reuters