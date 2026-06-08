El Gobierno de La Rioja desplegó un amplio operativo de Vialidad para mejorar rutas, accesos y caminos rurales

Vialidad Provincial continúa desplegando un amplio plan de mantenimiento y recuperación de rutas y caminos en distintos puntos de La Rioja, con intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y garantizar la conectividad entre localidades, parajes rurales y sectores productivos de toda la provincia.

Las tareas se desarrollan de manera simultánea en diferentes departamentos e incluyen trabajos de enripiado, perfilado, reparación de calzadas, limpieza de banquinas y alcantarillas, conservación de rutas provinciales y mejoras en accesos estratégicos para las comunidades del interior.

En la Capital y zonas cercanas, las cuadrillas viales trabajaron sobre las rutas provinciales N° 3, 6 y 8, además del acceso a Udpinango. Entre las intervenciones realizadas se destacan el aporte de material y recuperación del acceso a La Antigua, la limpieza de banquinas entre El Ombú y El Cantadero, la reparación de cunetas y calzada entre Anjullón y San Pedro, y la nivelación del ingreso principal a Udpinango.

Las acciones también se extendieron a la Ruta Provincial N° 25, en el tramo comprendido entre San Nicolás y Bajo Hondo, donde se ejecutaron trabajos de limpieza, enripiado y perfilado para optimizar las condiciones de circulación. En tanto, sobre el acceso a Aguango y los tramos que conectan La Mesada, San Isidro y esa localidad, se realizaron tareas integrales de recuperación vial para mejorar la conectividad de los habitantes de la zona.

Además de las obras sobre rutas y caminos rurales, Vialidad Provincial colaboró con municipios y comunidades en distintos trabajos urbanos. En la ciudad Capital se efectuaron tareas de reparación y perfilado de calles en los barrios Legislativo, Nueva Esperanza I y II y Judiciales, mientras que en el barrio El Tala continuaron los trabajos de limpieza y remoción de escombros.

En el interior provincial, uno de los avances destacados se registró en los departamentos Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, donde finalizaron las tareas de bacheo sobre las rutas provinciales N° 27, 28 y 29. Asimismo, se realizaron trabajos de conservación en el corredor que une las localidades de San Ramón y San Pedro.

Por otra parte, en los departamentos Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces continuaron las obras destinadas a mejorar tanto la infraestructura vial como la protección de las comunidades. En Andolucas avanzó la construcción de defensas para resguardar a la población frente a fenómenos climáticos, mientras que en Alpasinche y Hualco se llevaron adelante tareas de perfilado y limpieza de banquinas.

En Chilecito, las cuadrillas trabajaron en tareas de desmonte en Nonogasta y colaboraron con el municipio en distintos sectores de la zona de Tecnicagua. También se realizaron tareas de limpieza en espacios destinados a actividades recreativas del barrio Trapiche.

Los trabajos de mantenimiento alcanzaron además a los departamentos General Ocampo, General Belgrano y Chamical. En la Ruta Provincial N° 25, entre Chamical y La Aguadita, se efectuaron tareas de conservación y limpieza de banquinas, mientras que en distintos corredores de las rutas N° 25, 28, 30, 31 y 35 se realizaron trabajos de desmalezado, aporte de ripio, bacheo con material asfáltico y recuperación de sectores deteriorados.

Las intervenciones incluyeron localidades y parajes como Santa Lucía, Santa Bárbara, Bella Vista, Chañar, Olta, Talva, Mollaco, Cuesta de Noriega y el tramo que conecta Catuna con Milagro, además de la colaboración en obras comunitarias impulsadas por vecinos e instituciones locales.

Desde el organismo también emitieron una alerta preventiva para los departamentos Chamical, General Belgrano y General Ocampo debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días. En ese marco, recomendaron circular con extrema precaución por rutas provinciales y accesos rurales que podrían presentar complicaciones por las condiciones climáticas.

Las tareas también llegaron al oeste provincial. En Alto Jagüé y Potrero Grande se desarrollaron trabajos de limpieza y reacondicionamiento de canales de riego, mientras que en Villa Castelli se colaboró con el transporte de áridos para la construcción de viviendas y el mejoramiento de calles internas de un futuro barrio habitacional.

Finalmente, sobre la Ruta Provincial N° 18, entre el badén de Pagancillo y la Ruta Nacional N° 76, se ejecutaron trabajos de perfilado y recuperación de la traza en más de 19 kilómetros.