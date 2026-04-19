El petróleo se dispara y los futuros bursátiles caen por la tensión en Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO-Una pantalla que muestra el índice bursátil Hang Seng en el exterior de Exchange Square, en Hong Kong

​Los precios del petróleo se disparaban, el dólar estadounidense subía y los futuros de los índices bursátiles caían el lunes, con ‌los inversores enfrentados a ‌mensajes contradictorios sobre la guerra con Irán y a la noticia de que el estrecho de Ormuz había vuelto a cerrarse.

En las primeras horas de negociación en Asia, los futuros del crudo Brent subían alrededor de un 7%, a 96,85 dólares por barril, y los futuros del índice S&P 500 caían alrededor de un 0,9%.

El euro bajaba un 0,3%, ​a 1,1735 dólares, y ⁠el yen se dejaba alrededor de un 0,2%, a 158,95 por dólar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Irán ‌rechazó nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos, según ⁠informó su agencia estatal de noticias ⁠el domingo, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que enviaría emisarios a Pakistán para mantener conversaciones y que lanzaría nuevos ⁠ataques contra Irán a menos que este acepte sus condiciones.

La ​tensión también aumentó después de que Estados ‌Unidos anunció que había confiscado un ‌buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo.

La subida del ⁠dólar lo alejó de los mínimos que alcanzó el viernes, cuando el anuncio de Irán de que abriría el estrecho hizo que las acciones subieran y los precios del petróleo se desplomaran.

"Aunque está ​claro que ‌la noticia del nuevo cierre del estrecho de Ormuz no es buena, que se ataque a los barcos no es bueno, que Trump vuelva con sus amenazas hacia la infraestructura iraní no es bueno, el mercado está viendo esto en ⁠gran medida como un caso de: en el fondo, las dos partes siguen hablando", dijo Michael Brown, estratega de investigación sénior de Pepperstone en Londres.

"Desde el punto de vista de la renta variable, probablemente diría que estamos revirtiendo una parte considerable de las ganancias que vimos el viernes, que, en retrospectiva, fueron fruto de que el mercado se adelantó un ‌poco a los acontecimientos", agregó.

El anuncio de Irán de que abriría el estrecho había provocado el viernes una subida de las acciones y los bonos y una caída de los precios del petróleo, ya que los inversores apostaron por el fin de siete semanas de guerra que ‌habían cerrado el estrecho de Ormuz, una arteria vital para los envíos mundiales de crudo y gas.

"Ahora que Ormuz ha vuelto a cerrarse tras unas ‌12 horas de apertura, ⁠es probable que la mayor parte del movimiento que vimos el viernes (en los bonos) se revierta", dijo Brown.

"Si ​finalmente se confirma que Irán no va a asistir (a las conversaciones), veremos una reacción mucho más reacia al riesgo que la que estamos viendo ahora".

Con información de Reuters