Formosa se prepara para otra edición del Festival del Pastelito Herradureño: todos los detalles

La Provincia de Formosa se prepara para recibir la cuarta edición del Festival del Pastelito Herradureño 2026, una propuesta que se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes en la zona de Herradura. Se busca promover la producción regional y acercar los productos del Mercado Comunitario de Emprendedores a las familias, y así fortalecer el vínculo entre productores y consumidores tanto en la capital como en el interior provincial.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril, a partir de las 19 horas, en la Plaza Unidad Nacional. La programación del evento promete una jornada variada que incluirá espectáculos musicales en vivo, sorteos y la participación especial del Mercado Comunitario de Emprendedores. Funcionarios de la Subsecretaría de Empleo, Andrea Salmón y Paola Monjes, brindaron detalles sobre esta iniciativa y resaltaron su valor estratégico para fomentar el desarrollo de la zona.

En cuanto al certamen central, las organizadoras informaron que habrá importantes incentivos económicos para quienes resulten premiados. Se seleccionarán tres ganadores: el primer puesto recibirá una suma de $400.000, el segundo lugar obtendrá $300.000 y el tercero será acreedor de $200.000. Los interesados en participar o consultar los requisitos específicos pueden comunicarse al número 3704 295487 para acceder a las bases y condiciones correspondientes.

El compromiso de la provincia con los productores

La planificación de este evento es el resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Herradura, el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Empleo. Esta colaboración institucional busca potenciar la economía regional a través de propuestas conjuntas. En este contexto, el Mercado Comunitario de Emprendedores complementará la jornada ofreciendo un sector de gastronomía, espacios artesanales y diversas actividades de entretenimiento para los asistentes.

Finalmente, el festival se consolida como un punto de encuentro que integra la tradición y la cultura con el impulso productivo. El objetivo central de la propuesta es dinamizar el consumo local y brindar un respaldo concreto al trabajo de los productores y emprendedores formoseños. De esta manera, se busca fortalecer el entramado social y económico mediante espacios que visibilicen el talento y el esfuerzo de la comunidad.

Impulso al consumo

El Gobierno formoseño en articulación con el Banco Formosa y el sector comercial, formalizó el Acuerdo de Precios de Semana Santa con el objetivo de sostener el consumo local y brindar alivio económico a las familias. La medida, vigente del 30 de marzo al 5 de abril, establece una canasta de ocho artículos esenciales con un valor máximo de $23.000, además de ofertas en pescados y carnes en comercios adheridos.

Para potenciar este beneficio, los usuarios de tarjetas Visa y Chigüé del Banco Formosa podrán acceder a tres cuotas sin interés y un reintegro del 25%, herramientas clave impulsadas por el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y autoridades bancarias para garantizar el acceso a productos tradicionales en un contexto de crisis.