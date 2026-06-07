Gas natural, energía y desarrollo: cuáles fueron los ejes del reclamo estratégico de Formosa ante Nación

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, volvió a poner en agenda uno de los principales reclamos históricos del Norte Grande: la necesidad de avanzar con las obras de infraestructura energética que permitan garantizar el acceso al gas natural en las provincias del NEA y el NOA. El planteo fue realizado durante una reunión que mantuvieron los mandatarios de la región con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, realizado el pasado 2 de junio, reunió a los gobernadores del Norte Grande junto a autoridades nacionales y representantes del CFI para analizar distintos ejes vinculados al desarrollo regional. Entre los temas centrales figuraron la infraestructura energética, el estado de las rutas nacionales, las obras públicas paralizadas y la necesidad de impulsar políticas que permitan fortalecer la producción y la competitividad de las economías regionales.

Uno de los puntos que concentró mayor atención fue la situación del abastecimiento energético en el norte argentino. Los gobernadores solicitaron avanzar con las obras necesarias para conectar el suministro de gas natural a las provincias del NOA y del NEA, una demanda que consideran clave para el desarrollo industrial y productivo de la región.

Además, plantearon la necesidad de crear una tarifa diferencial para las provincias del norte durante los meses de verano, tomando en cuenta las altas temperaturas y el fuerte incremento del consumo eléctrico que registran millones de hogares durante gran parte del año. La propuesta busca establecer un esquema similar al de las zonas frías, pero adaptado a las particularidades climáticas del Norte Grande.

La reunión también sirvió para insistir en la necesidad de reactivar obras de infraestructura consideradas estratégicas para la región y avanzar en la reparación de rutas nacionales que presentan un marcado deterioro. Según plantearon los mandatarios, estas inversiones son fundamentales para mejorar la conectividad, reducir costos logísticos y potenciar la actividad económica.

En paralelo, se presentó la hoja de ruta "Hacia un Futuro Federal", una iniciativa impulsada por las provincias argentinas con el objetivo de construir una estrategia de desarrollo consensuada, con una mirada federal y territorial. También se avanzó en una agenda conjunta para promover misiones comerciales y participar en ferias tecnológicas, turísticas y productivas que permitan ampliar mercados y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.

Una política regional

El presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, respaldó los planteos realizados por los gobernadores y destacó la importancia de la cuestión energética para el desarrollo productivo de la región.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), sostuvo que Insfrán llevó a la reunión una fuerte preocupación por "todo lo que tiene que ver con la parte energética y el gas", una problemática que, según explicó, afecta especialmente a las industrias del Norte Grande.

Antueno señaló que los sectores productivos vienen manifestando desde hace meses dificultades vinculadas a los costos energéticos y a la falta de infraestructura. En ese sentido, indicó que los empresarios de la región llevan "más de tres meses" realizando planteos ante las autoridades nacionales "sin resultado" hasta el momento.

El dirigente industrial también advirtió que el Norte Grande atraviesa "una situación realmente complicada" como consecuencia de la paralización de la obra pública. Según remarcó, numerosas obras de infraestructura permanecen detenidas, afectando tanto la calidad de vida de la población como el desarrollo económico regional.

Entre los proyectos paralizados mencionó rutas, viviendas, redes cloacales y obras energéticas estratégicas, como las plantas compresoras vinculadas al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. "Lo que se está buscando es que se siga con la obra pública", enfatizó Antueno, al considerar que estas inversiones son fundamentales para generar empleo, mejorar la competitividad y fortalecer la actividad productiva.

Finalmente, respaldó la postura adoptada por los gobernadores del Norte Grande y afirmó que "es correcto el planteo" realizado ante el Gobierno nacional. Además, expresó su expectativa de que existan respuestas concretas a los reclamos de la región, en un contexto donde, según advirtió, "por la liberación discriminada de las importaciones y la continua suba de los precios, el consumo sigue cayendo y, por ende, también la industria y la producción".