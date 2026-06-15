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Ucrania

Francia condena el ataque ruso contra un monasterio de Kiev y lo compara con bombardear Notre-Dame

15 de junio, 2026 | 04.06

Francia condenó el lunes los últimos ‌ataques de ‌Rusia contra Ucrania, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, comparó el ataque al monasterio de la Lavra de ​Pechersk, en ⁠Kiev, con el bombardeo ‌de la catedral ⁠de Notre-Dame ⁠de París o de la basílica de Saint-Denis.

El monasterio de ⁠la Lavra de ​Pechersk, en el ‌centro de Kiev, ‌declarado Patrimonio de la ⁠Humanidad por la UNESCO y fundado en 1051, sufrió graves daños ​en ‌un ataque directo, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ⁠capital, en un mensaje de Telegram.

"Se trata de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que para nosotros ‌en Francia equivale a que se hubiera bombardeado Notre Dame o Saint-Denis, lo cual es totalmente inaceptable", ‌dijo Barrot a su llegada a una reunión de ‌ministros de ⁠Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

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(Reportaje ​de Sudip Kar-Gupta; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Paula Villalba)

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