Francia condena el ataque ruso contra un monasterio de Kiev y lo compara con bombardear Notre-Dame

Un dron muestra a los bomberos mientras trabajan para extinguir un incendio en la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kiev, Ucrania

Francia condenó el lunes los últimos ‌ataques de ‌Rusia contra Ucrania, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, comparó el ataque al monasterio de la Lavra de ​Pechersk, en ⁠Kiev, con el bombardeo ‌de la catedral ⁠de Notre-Dame ⁠de París o de la basílica de Saint-Denis.

El monasterio de ⁠la Lavra de ​Pechersk, en el ‌centro de Kiev, ‌declarado Patrimonio de la ⁠Humanidad por la UNESCO y fundado en 1051, sufrió graves daños ​en ‌un ataque directo, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ⁠capital, en un mensaje de Telegram.

"Se trata de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que para nosotros ‌en Francia equivale a que se hubiera bombardeado Notre Dame o Saint-Denis, lo cual es totalmente inaceptable", ‌dijo Barrot a su llegada a una reunión de ‌ministros de ⁠Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

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(Reportaje ​de Sudip Kar-Gupta; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Paula Villalba)