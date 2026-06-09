Fortalecimiento Comercial 360°: Formosa impulsa la capacitación financieras para el desarrollo PyME

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno de Formosa lanza el programa de Fortalecimiento Comercial 630º, con el fin de capacitar y potenciar vínculos empresarial. En el encuentro “Eficiencia Financiera con Banca Local”, se buscará brindar herramientas clave a comerciantes, industriales y emprendedores de toda la provincia.

Impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo, busca acercar conocimiento financiero al sector productivo local mediante la participación de representantes y gerentes de las principales entidades bancarias que operan en la provincia.

Durante el encuentro se presentarán alternativas orientadas a mejorar la gestión financiera de las empresas, incluyendo fondos de inversión, líneas de crédito para capital de trabajo, sistemas de descuento de E-Cheqs, beneficios corporativos y plataformas digitales de cobro.

Uno de los aspectos distintivos de la jornada será la realización de un espacio de networking que permitirá a comerciantes e industriales establecer contacto directo con los equipos de negocios de los bancos. La iniciativa apunta a facilitar futuras gestiones de financiamiento, agilizar procesos de calificación crediticia y generar vínculos comerciales más fluidos entre el sector privado y las entidades financieras.

Desde la organización destacaron que el encuentro fue diseñado con una mirada práctica, enfocada en brindar herramientas que contribuyan a mejorar la eficiencia operativa y financiera de las PyMEs.

“El objetivo es que las empresas locales cuenten con más recursos para fortalecer su actividad, reducir costos y acceder a oportunidades de crecimiento. Además de la capacitación, buscamos generar un espacio de intercambio directo entre quienes necesitan financiamiento y quienes pueden ofrecerlo”, señalaron desde la organización.

La participación será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a la capacidad limitada del auditorio. La convocatoria está dirigida a propietarios de comercios, responsables financieros, emprendedores y representantes de cámaras empresariales de toda la provincia.

Quienes no puedan asistir de manera presencial también podrán seguir la actividad de forma virtual, ya que el evento será transmitido online a través de los canales oficiales.