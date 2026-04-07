Fondos discrecionales y castigos políticos: Milei dejó a Formosa fuera del adelanto de coparticipación

El gobierno de Javier Milei dispuso anticipos financieros de hasta $400 mil millones para 12 provincias en concepto de coparticipación federal. La medida, oficializada a través del Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, vuelve a poner bajo la lupa el manejo discrecional de los fondos, ya que Formosa no figura entre los distritos beneficiados.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal en curso. A partir de la comunicación oficial se conoció que las provincias beneficiadas son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

La medida fue anticipada en los últimos días, en paralelo al debate por la reforma de la Ley de Glaciares que se prevé tratar en la Cámara de Diputados, el próximo miércoles 8 de abril. Estos anticipos forman parte de la ayuda financiera que el Estado puede dar a las provincias, en medio de problemas fiscales y una caída de ingresos en varias jurisdicciones.

Caída en la pobreza interanual formoseña

El Observatorio Politiké informó que Formosa experimentó una reducción del 18,3% en los niveles de pobreza al comparar el segundo semestre de 2024 con el mismo período de 2025. La gestión del gobernador Gildo Insfrán posiciona a la provincia como el tercer aglomerado con mayor descenso a nivel nacional.

Durante el segundo semestre de 2025, el índice de pobreza en Argentina se estableció en un 28,2% para las personas y un 21% para los hogares. En este contexto, la ciudad de Formosa reportó cifras ligeramente más bajas que el promedio nacional, lo que registra una incidencia del 27,9% en individuos y del 19,7% en términos habitacionales.

El informe resalta una evolución interanual favorable para la provincia, que logró reducir significativamente la cantidad de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este descenso consolida una tendencia positiva de mejora en los indicadores sociales de la región en comparación con los datos registrados el año anterior.

El Observatorio aclaró que la medición oficial del INDEC se fundamenta exclusivamente en el criterio de ingresos monetarios. Bajo esta metodología tradicional, no se consideran de forma directa las diversas intervenciones y políticas públicas provinciales que influyen significativamente en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes.

En este sentido, se destacó que programas de asistencia integral como el Plan Nutrir, la entrega de kits escolares y medicamentos, el subsidio tarifario Esfuerzo Formoseño y el sostenimiento de los comedores escolares durante todo el año quedan fuera del cálculo estadístico. Los especialistas señalan que, si se lograra cuantificar e incorporar el impacto económico de estas prestaciones, los niveles de pobreza registrados serían considerablemente inferiores.