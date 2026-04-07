Elecciones municipales en Francia: una victoria histórica empañada por el racismo

Las elecciones municipales de Francia en marzo de 2026 marcaron un hito: por primera vez, una decena de alcaldes de origen africano accedieron a cargos en ciudades importantes del país, rompiendo el llamado “techo de cristal” en la política local. Sin embargo, este avance democrático y simbólico se vio rápidamente ensombrecido por una ola de ataques racistas sin precedentes, especialmente contra Bally Bagayoko, nuevo alcalde de Saint-Denis, miembro de la Francia Insumisa, elegido en primera vuelta en la localidad más grande de la periferia parisina.

Bally Bagayoko, de 52 años y nacido en Francia de padres malienses, fue elegido el 15 de marzo al frente de una coalición de La Francia Insumisa (izquierda radical) y el Partido Comunista. Desde entonces, el ayuntamiento de Saint-Denis recibe a diario llamadas telefónicas con insultos racistas, cuyo alcalde ha sido comparado con un “simio” o un “jefe de tribu” en programas de televisión y redes sociales. Estos ataques no solo buscan deshumanizar a un funcionario público, sino que representan un rechazo al modelo de una Francia intercultural y plural, según organizaciones antirracistas.

El caso de Bagayoko no es aislado; otros diputados y alcaldes electos de La Francia Insumisa, como Nadège Abomangoli, Danièle Obono, Aly Diouara (alcalde electo de La Courneuve) y Carlos Martens Bilongo, también han denunciado el envío de cartas y mensajes racistas. El silencio de la derecha y la extrema derecha ante estos hechos ha sido notable, lo que agrava la percepción de una “regresión racista” en la sociedad francesa, según el diario Le Monde.

Un país dividido: el avance de la extrema derecha y la fragmentación política

Las elecciones municipales de 2026 confirmaron la fragmentación del panorama político francés. La Agrupación Nacional (RN, extrema derecha) consolidó su presencia en ciudades medianas y zonas rurales, ganando alcaldías simbólicas como Niza, Carcasona y Montauban. Este avance territorial es visto como una estrategia para fortalecer su implantación local de cara a las presidenciales de 2027, donde Marine Le Pen o Jordan Bardella podrían aspirar al Elíseo.

Por otro lado, la izquierda logró mantener el control de las grandes ciudades: París, Marsella y Lyon permanecieron en manos de coaliciones socialistas, verdes y, en algunos casos, de La Francia Insumisa. Sin embargo, las alianzas entre estos sectores resultaron frágiles y, en muchos casos, fracasaron, lo que refleja la dificultad para construir una alternativa unificada frente a la extrema derecha.

El partido de Emmanuel Macron, por su parte, siguió mostrando debilidad en el ámbito local, sin lograr consolidar una base territorial sólida. La abstención, superior al 50% en la primera vuelta, y la polarización entre los extremos políticos fueron otras características de estos comicios, que dejaron al descubierto las fracturas de una sociedad cada vez más dividida.

Los medios como amplificadores del racismo

La elección de Bally Bagayoko como alcalde de Saint-Denis no solo marcó un hito político, sino que también desencadenó una campaña de odio sin precedentes, en la que los medios de comunicación jugaron un papel central. El canal CNews, propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré y conocido como el “Fox News francés”, se convirtió en el epicentro de la polémica. En sus programas, locutores y comentaristas compararon a Bagayoko con un “jefe tribal” y utilizaron términos como “grandes simios” para referirse a su autoridad, referencias abiertamente negrofóbicas que provocaron indignación nacional.

Estos comentarios no fueron aislados: formaron parte de una estrategia mediática que buscó deslegitimar a los nuevos alcaldes de origen africano, presentándolos como una amenaza a la identidad francesa. El tratamiento de Bagayoko en CNews y otros medios ultraconservadores como Europe 1 fue descrito por analistas como un intento de “cebarse” en su figura, utilizando su origen, religión y color de piel para alimentar el miedo y la división social.

La respuesta institucional y social

Ante la gravedad de los hechos, políticos de izquierda, organizaciones antirracistas y hasta el primer ministro Sébastien Lecornu denunciaron la “normalización del mal y del racismo” en los medios. Bagayoko presentó una denuncia formal ante el regulador francés de radiodifusión (ARCOM), y el Estado se personó como parte civil en el proceso, reconociendo que el alcalde, como funcionario público, merece una protección especial.

Ante la ola de racismo, miles de personas se manifestaron en Saint-Denis y otras ciudades en apoyo a Bagayoko y en defensa de los valores republicanos bajo lemas como “Todos somos antifascistas” y “La juventud contra el Agrupamiento Nacional”. En su discurso, el alcalde llamó a la unidad contra el odio y propuso medidas como el retiro de licencias a medios que promuevan discursos racistas. “Ya basta”, declaró Bagayoko, reivindicando su identidad como “pura y simplemente francés”. Desde el podio, Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, acusó a las “élites políticas y mediáticas” de promover una “repugnante ola de racismo” sin límites ni reservas.

Un debate sobre la responsabilidad mediática

El caso de Bagayoko ha reabierto el debate sobre el papel de los medios en la construcción de narrativas racistas. Mientras CNews negó haber pronunciado “palabras racistas de ningún tipo”, el alcalde de Saint-Denis cuestionó abiertamente la impunidad de estos canales: “¿Estamos obligados a tener una oferta mediática con canales racistas como CNews y otros? Yo digo que no”.

Organizaciones antirracistas y parlamentarios exigieron sanciones ejemplares, argumentando que el discurso de odio en los medios no solo afecta a los individuos, sino que erosionan los valores democráticos y la cohesión social. El silencio de la derecha y la extrema derecha ante estos ataques ha sido interpretado como una complicidad tácita, lo que agrava la percepción de una “regresión racista” en la sociedad francesa. Por su parte, Bally Bagayoko denunció el «silencio» del jefe de Estado, Emmanuel Macron, sobre el tema, lo que «confirma que no está comprometido con esta lucha» contra el racismo.

El escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre los contenidos mediáticos en Francia en un contexto de auge de la extrema derecha, donde el tratamiento mediático de la diversidad se ha convertido en un campo de batalla político y social.

En la entrevista del 3 de abril del portal francés Mediapart, Bally Bagayoko explica los puntos centrales de su programa.

A la pregunta: qué es el “comunalismo insumiso”?, Bagayoko define su enfoque como una actualización del municipalismo comunista histórico, pero adaptado a los desafíos actuales de priorizar las necesidades materiales de la población, especialmente en un contexto de creciente desigualdad, fortaleciendo la participación ciudadana en la gestión de la ciudad, rompiendo con los esquemas tradicionales de exclusión y verticalidad e incorporando la sostenibilidad ambiental como eje central, algo que el municipalismo clásico no desarrolló suficientemente. El objetivo es estructurar una sociedad inclusiva, donde la ciudad sea "para todos y todas, mediante programas que respondan a las realidades concretas de los habitantes, no impuestas desde oficinas o estudios técnicos”.

Respecto de la participación ciudadana y de la juventud su programa propicia el "Cuarto de hora ciudadano", en el cual los habitantes podrán intervenir en los plenarios municipales, preguntar e interactuar directamente con los representantes, democratizando la toma de decisiones. En cuanto a la juventud propone revertir el abandono histórico de este sector, con la reapertura y mejora de centros juveniles, la tarjeta municipal de asistencia mutua en apoyo económico directo a familias en dificultad. La gratuidad del transporte: propone la financiación del abono Navigo para estudiantes de secundaria y gratuidad para primaria. Material escolar gratuito y bicicletas para alumnos de tercero de secundaria, vinculadas a educación en movilidad sostenible y seguridad vial.

En la entrevista Bagayoko define a la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Insiste en el reconocimiento de familias monoparentales (35-40% del territorio), otorgándoles prioridad en el acceso a vivienda, guarderías y actividades extraescolares. En un territorio donde el 80% de los habitantes cumple los requisitos para vivienda social, denunciando que solo el 23% de las viviendas son públicas. Su objetivo es aumentar este porcentaje al 50-60%, pero reconoce que esto requiere el apoyo del Estado, actualmente ausente en los barrios populares.

En su programa, la ecología y la movilidad incluye la promoción de la bicicleta: Además de repartir bicicletas a estudiantes, se impulsan carriles bici seguros y campañas de concienciación sobre movilidad no contaminante. La creación de espacios verdes y huertos urbanos, especialmente en barrios con menos áreas de esparcimiento y la inversión en paneles solares y eficiencia energética en edificios públicos.

El Estado y la justicia territorial

Bagayoko denuncia que el Estado discrimina a los barrios populares en recursos para educación, seguridad, justicia y cohesión social. Sus demandas incluyen que los territorios como Saint-Denis reciban los mismos recursos per cápita que los barrios más favorecidos y programas específicos para reducir la brecha en servicios públicos (escuelas, hospitales, transporte).

Respecto de las próximas elecciones presidenciales de 2027, Bagayoko aboga por un cambio de presidente y de modelo de gobierno, “Por mi parte, deseo que La Francia insumisa lo encarne en un gobierno de izquierdas y ecologista, junto con socialistas de izquierdas —y recalco bien: socialistas de izquierda—. Será un pilar fundamental para compensar el abandono del Estado en nuestros territorios”. En efecto, el éxito de su modelo de gobierno municipal radicalmente participativo y social, depende de un cambio en las políticas nacionales. Su experiencia en Saint-Denis se ha convertido en un laboratorio de resistencia contra la desigualdad y el racismo, pero también en un ejemplo de los límites que enfrentan las ciudades cuando el Estado no acompaña. Su llamado es claro: "O cambiamos la forma de gobernar, o seguiremos reproduciendo la exclusión".