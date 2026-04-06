La costumbre argentina que maravilló a Alejandro Sanz después de lo que vivió con Yami Safdie: "Me enseñaste"

Alejandro Sanz y Yami Safdie estrenaron una canción juntos.

Alejandro Sanz se sumergió en una de las costumbres más emblemáticas de la cultura argentina de la mano de Yami Safdie, una de las voces con mayor proyección de la escena actual. El encuentro se produjo en el marco de la reciente colaboración musical que lanzaron juntos, cuando la artista le introdujo la cultura del mate al español.

A través de sus plataformas digitales, ambos compartieron partes de su canción Cuéntame, y Alejandro reveló que la tradición rioplatense fue la gran protagonista entre acorde y acorde. La cantante le enseñó al músico madrileño los secretos para preparar una buena infusión.

"Ya está disponible Cuéntame, junto al maestro Alejandro Sanz. Es un orgullo y un honor compartir esta canción con vos, Ale. Gracias por tu magia y tu generosidad", escribió Yami. Y Sanz le respondió: "Me enseñaste a cebar mate. Ya con eso". Este intercambio no solo reforzó el vínculo artístico entre ambos, sino que también sirvió como un puente cultural que permitió al autor de Corazón Partío conectar con una de las raíces más profundas de su público argentino.

Finalmente, el músico utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia su colega por este nuevo conocimiento adquirido. En un mensaje cargado de afecto, Alejandro se mostró agradecido por la hospitalidad y por haber compartido una tradición que, según sus propias palabras, le permitió sentirse un poco más cerca de Argentina.

Alejandro Sanz.

Así fue el paso de Alejandro Sanz por Buenos Aires

Alejandro Sanz concluyó sus dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo con una reflexión sobre el impacto emocional de su visita, en alusión a su química con el público de Buenos Aires. Durante las noches del viernes 6 y sábado 7 de marzo, el músico español se presentó ante 70 mil personas y creó una atmósfera de celebración marcada por la euforia y un recorrido exhaustivo por sus más de tres décadas de trayectoria.

"Uno cree que viene a cantar y al final se va cantándote por dentro Buenos Aires", resumió Alejandro Sanz. A pesar de que su gira actual, titulada ¿Y ahora qué?, plantea interrogantes sobre el futuro de su carrera tras 35 años en la industria, el paso por la capital argentina ratificó la vigencia de su convocatoria.

El vínculo con sus seguidores se manifestó como una conexión incondicional que el propio cantante definió como un hilo invisible, capaz de sostener la relación con su audiencia a lo largo de las décadas.