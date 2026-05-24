Formosa inauguró la Libroteca, un espacio gratuito para promover la lectura infantil y los vínculos saludables

Con el objetivo de fomentar la lectura temprana en las infancias y promover vínculos saludables con sus entornos familiares, el Gobierno de Formosa acompañó la habilitación de una “libroteca” en el centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri, en la zona sur de la ciudad capital.

Se trata de un nuevo espacio destinado a niñas y niños que asisten al efector sanitario y permanecen en la sala de espera junto a sus madres, padres o cuidadores mientras aguardan la atención en consultorios.

La propuesta fue impulsada por el equipo de salud mental del centro de salud, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de fortalecer la crianza respetuosa, promover la lectura desde edades tempranas y fomentar vínculos saludables entre las infancias y sus entornos familiares. El proyecto contó además con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

También participan estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, quienes desarrollan sus prácticas profesionales en el establecimiento sanitario, aportando a la dinámica del espacio.

Lectura, juego y acompañamiento familiar

La responsable del área de Psicología, la licenciada Andrea Valconte, explicó que la iniciativa busca consolidar la crianza respetuosa desde una mirada integral. “Es seguir trabajando la crianza respetuosa, sumando esta actividad, siempre basada en los derechos de la niñez y también en los derechos de las mujeres que acompañan”, señaló en comunicación con medios locales.

En ese sentido, destacó que el proyecto apunta a fortalecer los vínculos saludables en la infancia como eje central del desarrollo. La idea surgió a partir de la charla comunitaria “Más libros, menos tecnologías”, realizada el año pasado en el mismo ámbito.

Según detalló Valconte, el espacio fue posible gracias a la recepción de libros por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, lo que permitió ampliar la propuesta. Además de la lectura, los niños pueden pintar, escuchar cuentos, dibujar y participar de actividades lúdicas.

Funcionamiento y nuevas actividades

Por el momento, la libroteca funcionará todos los martes, con la posibilidad de ampliar los días de apertura según la respuesta de la comunidad. Desde la coordinación del espacio adelantaron que la próxima semana se sumarán nuevas actividades, entre ellas desayunos compartidos con las familias y encuentros orientados al intercambio con madres y cuidadores.

“La idea es trabajar la crianza respetuosa a través del diálogo, preguntas y dinámicas de intercambio que se irán programando según cada grupo”, explicó la profesional.

Otro de los ejes centrales será la construcción de vínculos de confianza y el fortalecimiento de la identidad de niñas y niños, promoviendo entornos seguros y afectivos. “Estamos muy contentos con la apertura de este espacio y con la respuesta de la comunidad. Los chicos se sumaron rápidamente y participaron con mucho entusiasmo”, destacó Valconte tras la primera jornada de funcionamiento.

La iniciativa se consolida así como una estrategia de salud comunitaria que articula lectura, juego y acompañamiento familiar en un entorno sanitario.