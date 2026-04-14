FMI recorta perspectiva económica mundial ante sombra de la guerra, alza de costos energía

El Fondo Monetario Internacional rebajó el martes sus previsiones para la economía mundial en 2026 ante las perturbaciones en los mercados energéticos mundiales derivadas de la guerra en Irán, que amenazan con frenar el crecimiento y elevar la inflación a corto plazo.
Estimaciones para 2026 Abril frente a
estimaciones previas
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Abril Enero Octubre Julio vs vs vs
enero octubre julio
Mundo 3,1 3,3 3,1 3,1 -0,2 0,0 0,0
EEUU 2,3 2,4 2,1 2,0 -0,1 0,2 0,3
Zona euro 1,1 1,3 1,2 1,2 -0,2 -0,1 -0,1
Alemania 0,8 1,1 0,9 0,9 -0,3 -0,1 -0,1
Francia 0,9 1,0 0,9 1,0 -0,1 0,0 -0,1
Italia 0,5 0,7 0,8 0,8 -0,2 -0,3 -0,3
España 2,1 2,3 2,0 1,8 -0,2 0,1 0,3
Japón 0,7 0,7 0,6 0,5 0,0 0,1 0,2
R.Unido 0,8 1,3 1,3 1,4 -0,5 -0,5 -0,6
Canadá 1,5 1,6 1,5 1,9 -0,1 0,0 -0,4
Mercados 3,9 4,2 4,0 4,0 -0,3 -0,1 -0,1
emergentes
China 4,4 4,5 4,2 4,2 -0,1 0,2 0,2
India 6,5 6,4 6,2 6,4 0,1 0,3 0,1
Rusia 1,1 0,8 1,0 1,0 0,3 0,1 0,1
Brasil 1,9 1,6 1,9 2,1 0,3 0,0 -0,2
México 1,6 1,5 1,5 1,4 0,1 0,1 0,2
Arabia 3,1 4,5 4,0 3,9 -1,4 -0,9 -0,8
Saudita
Nigeria 4,1 4,4 4,2 3,2 -0,3 -0,1 0,9
Sudáfrica 1,0 1,4 1,2 1,3 -0,4 -0,2 -0,3
Estimaciones para 2027 Abril frente a
estimaciones previas
Abril Enero Octubre vs enero vs octubre
Mundo 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0
EEUU 2,1 2,0 2,1 0,1 0,0
Zona euro 1,2 1,4 1,4 -0,2 -0,2
Alemania 1,2 1,5 1,5 -0,3 -0,3
Francia 0,9 1,2 1,2 -0,3 -0,3
Italia 0,5 0,7 0,6 -0,2 -0,1
España 1,8 1,9 1,7 -0,1 0,1
Japón 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
R.Unido 1,3 1,5 1,5 -0,2 -0,2
Canadá 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0
Mercados 4,2 4,1 4,2 0,1 0,0
emergentes
China 4,0 4,0 4,2 0,0 -0,2
India 6,5 6,4 6,4 0,1 0,1
Rusia 1,1 1,0 1,1 0,1 0,0
Brasil 2,0 2,3 2,2 -0,3 -0,2
México 2,2 2,1 2,0 0,1 0,2
Arabia 4,5 3,6 3,2 0,9 1,3
Saudita
Nigeria 4,3 4,1 4,0 0,2 0,3
Sudáfrica 1,3 1,5 1,5 -0,2 -0,2
Notas:
Las cifras que aparecen en las columnas de estimaciones anuales corresponden a la variación porcentual anual del PIB.
Las cifras que aparecen en las columnas de cambio representan la diferencia neta en puntos porcentuales entre la previsión de abril y las previsiones anteriores.
(Reporting By Dan Burns)