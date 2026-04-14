FMI recorta perspectiva económica mundial ante sombra de la guerra, alza de costos energía

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington, D.C.

El Fondo Monetario Internacional ‌rebajó el ‌martes sus previsiones para la economía mundial en 2026 ante las perturbaciones ​en ⁠los mercados ‌energéticos mundiales ⁠derivadas de ⁠la guerra en Irán, que amenazan con ⁠frenar el ​crecimiento y ‌elevar la ‌inflación a corto ⁠plazo.

Estimaciones para 2026 Abril frente a

estimaciones previas

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Abril Enero Octubre Julio vs vs vs

enero octubre julio

Mundo 3,1 3,3 3,1 3,1 -0,2 0,0 0,0

EEUU 2,3 2,4 2,1 2,0 -0,1 0,2 0,3

Zona ​euro 1,1 1,3 1,2 1,2 -0,2 -0,1 -0,1

Alemania 0,8 1,1 0,9 0,9 -0,3 -0,1 -0,1

Francia 0,9 1,0 0,9 1,0 -0,1 0,0 -0,1

Italia 0,5 0,7 0,8 0,8 -0,2 -0,3 -0,3

España 2,1 2,3 2,0 1,8 -0,2 0,1 0,3

Japón 0,7 0,7 0,6 0,5 0,0 0,1 0,2

R.Unido 0,8 1,3 1,3 1,4 -0,5 -0,5 -0,6

Canadá 1,5 1,6 1,5 1,9 -0,1 0,0 -0,4

Mercados 3,9 4,2 4,0 4,0 -0,3 -0,1 -0,1

emergentes

China 4,4 4,5 4,2 4,2 -0,1 0,2 0,2

India 6,5 6,4 6,2 6,4 0,1 0,3 0,1

Rusia 1,1 0,8 1,0 1,0 0,3 0,1 0,1

Brasil 1,9 1,6 1,9 2,1 0,3 0,0 -0,2

México 1,6 1,5 1,5 1,4 0,1 0,1 0,2

Arabia 3,1 4,5 4,0 3,9 -1,4 -0,9 -0,8

Saudita

Nigeria 4,1 4,4 4,2 3,2 -0,3 -0,1 0,9

Sudáfrica 1,0 1,4 1,2 1,3 -0,4 -0,2 -0,3

Estimaciones ‌para 2027 Abril frente a

estimaciones previas

Abril Enero Octubre vs enero vs octubre

Mundo 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0

EEUU 2,1 2,0 2,1 0,1 0,0

Zona euro 1,2 1,4 1,4 -0,2 -0,2

Alemania 1,2 1,5 1,5 -0,3 -0,3

Francia 0,9 1,2 1,2 -0,3 -0,3

Italia 0,5 0,7 0,6 -0,2 -0,1

España 1,8 1,9 1,7 -0,1 0,1

Japón 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

R.Unido 1,3 1,5 1,5 -0,2 -0,2

Canadá 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0

Mercados 4,2 4,1 4,2 0,1 0,0

emergentes

China 4,0 4,0 4,2 0,0 -0,2

India 6,5 6,4 6,4 0,1 0,1

Rusia 1,1 1,0 1,1 0,1 0,0

Brasil 2,0 2,3 2,2 -0,3 -0,2

México 2,2 2,1 2,0 0,1 0,2

Arabia 4,5 3,6 3,2 0,9 1,3

Saudita

Nigeria 4,3 4,1 4,0 0,2 0,3

Sudáfrica 1,3 1,5 1,5 -0,2 -0,2

Notas:

Las ⁠cifras que aparecen en las columnas de estimaciones anuales corresponden a la variación porcentual ‌anual del PIB.

Las cifras que aparecen en las columnas de cambio ‌representan la diferencia neta en puntos ‌porcentuales ⁠entre la previsión de ​abril y las previsiones anteriores.

(Reporting By Dan Burns)