FMI alcanza acuerdo técnico con Ecuador por revisión de programa, destraba desembolso 394 millones dólares

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del FMI en el exterior del edificio de la sede en Washington

El ​Fondo Monetario Internacional y las autoridades de Ecuador alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la ‌quinta revisión del ‌programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), lo que allana el camino para un nuevo desembolso sujeto a una próxima aprobación del Directorio Ejecutivo, dijo el martes la entidad.

De aprobarse la revisión, Ecuador tendría acceso inmediato a unos 394 millones de dólares.

"Nos complace ​anunciar que el ⁠personal técnico del FMI ha alcanzado un acuerdo ‌con las autoridades ecuatorianas sobre la ⁠quinta revisión", señaló la jefa ⁠de la misión, Patrizia Tumbarello, quien agregó que la decisión final del Directorio se espera en las próximas ⁠semanas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El organismo destacó que la economía ecuatoriana mantiene ​una recuperación sostenida, con un repunte ‌del PIB real en 2025 ‌impulsado por la demanda interna y las exportaciones ⁠no petroleras, mientras que el mercado laboral continúa mostrando mejoras.

Asimismo, el FMI indicó que el país sigue registrando superávits significativos en la cuenta corriente, ​lo que ‌ha permitido una acumulación sostenida de reservas internacionales hasta niveles históricamente altos, en un entorno externo aún desafiante pero apoyado recientemente por el alza de los precios del petróleo.

En el ⁠frente fiscal, las autoridades han adoptado medidas para fortalecer los ingresos, racionalizar gastos tributarios y mejorar la eficiencia del gasto público, con el objetivo de corregir desvíos observados a fines de 2025 y retomar la senda de consolidación fiscal, al tiempo que amplían el espacio ‌para el gasto social y la inversión, agregó el prestamista.

El FMI también destacó que Ecuador recuperó el acceso a los mercados internacionales en enero de 2026 por primera vez desde 2019, mediante una emisión de bonos ‌por 4.000 millones dólares, que incluyó una operación de recompra de deuda por 3.000 millones de dólares.

El organismo también ‌subrayó que las ⁠autoridades mantienen su compromiso con una agenda de reformas orientada a fortalecer la ​sostenibilidad fiscal, preservar la dolarización, mejorar la gobernanza y fomentar la inversión privada y el crecimiento con generación de empleo.

(Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)