La derrota de Orbán debilita a la ultraderecha europea y cuestiona sus vínculos con MAGA

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dirige a hablar con los periodistas tras emitir su voto durante las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría

La extrema derecha ​europea ha perdido a uno de sus principales defensores tras la derrota del líder nacionalista húngaro Viktor Orbán en las elecciones del domingo.

El Gobierno de Orbán sirvió de modelo para los políticos populistas de derecha e ‌iliberales, ganándose el aplauso de figuras como el ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

En sus 16 años en el cargo, promovió el etnonacionalismo, tomó medidas drásticas contra la sociedad civil y los medios de comunicación, luchó contra la inmigración, los derechos LGBTQ y el liberalismo. También fue el líder europeo con los vínculos, con diferencia, más estrechos con el movimiento MAGA de Trump, como ilustra la visita del vicepresidente J. D. Vance a Budapest para respaldarlo la semana pasada.

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Su derrota —atribuida al descontento de los húngaros con la economía, la corrupción y las restricciones a las libertades democráticas— priva a la creciente extrema ​derecha europea no solo de un ⁠modelo para los Gobiernos nacionalistas que aspiran a establecer en toda la región, sino también de un aliado con ‌grandes recursos que invirtió cientos de millones de dólares en defender esas ideologías.

"Orbán ha sido prácticamente ⁠la figura emblemática de la extrema derecha europea durante los últimos años, ⁠e incluso más allá de la extrema derecha europea", dijo Gabriela Greilinger, investigadora doctoral afincada en Estados Unidos especializada en la extrema derecha europea y la erosión democrática.

"Ha sido el modelo porque fue capaz de aferrarse al poder durante mucho ⁠tiempo y afianzarse realmente a sí mismo y a su ideología en el Estado. Y eso es algo ​que la mayoría de los demás partidos de extrema derecha no han sido capaces ‌de hacer hasta ahora".

La cercanía de Orbán al movimiento ‌MAGA es vista ahora como un arma de doble filo por algunos políticos de extrema derecha, ya que ⁠las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia y la guerra con Irán contribuyen a su profunda impopularidad en Europa.

La "ostentosa amistad" de Orbán con el actual gobierno estadounidense "pesaba como piedras de molino sobre los hombros de Orbán", escribió el lunes en la red social X el diputado de Alternativa para Alemania Matthias Moosdorf.

PODER DE VETO EN LA UE

El legado de Orbán ​de ejercer regularmente el ‌poder de veto de Hungría en la Unión Europea, a menudo para bloquear la financiación a Ucrania o las sanciones a Rusia, suscitó elogios de otros líderes políticos deseosos de ver debilitado al bloque.

"Era una espina clavada para la UE y eso era algo bueno", dijo Ben Habib, líder del partido Advance UK, un partido antiinmigración fundado en Reino Unido el año pasado.

Tras la derrota de Orbán a manos ⁠del proeuropeo Peter Magyar, Alice Weidel, colíder de Alternativa para Alemania, escribió en la red social X: "Sus logros para su patria y sus contribuciones a Europa siguen inspirándonos a defender un continente de naciones soberanas".

Gran parte de la influencia de Orbán provenía no solo de su éxito en su país, sino también de su capacidad para difundir sus ideas y políticas.

Con financiación gubernamental y participaciones empresariales, Orbán destinó el equivalente a más de mil millones de dólares a entidades como el Mathias Corvinus Collegium (MCC), un instituto de investigación privado, y el Instituto del Danubio, que han actuado como brazos ideológicos de su partido Fidesz.

"Budapest se convirtió en un ‌lugar de peregrinación: había gente del mundo MAGA allí constantemente, así que fue una estrategia exitosa", dijo Daniel Fried, investigador del laboratorio de ideas Atlantic Council en Washington, D.C.

Las conferencias políticas acogieron a grupos de otras partes de Europa y Estados Unidos, incluidas algunas de las organizaciones más influyentes del actual Gobierno de Trump, como la Fundación Heritage, el America First Policy Institute y Alliance Defending Freedom.

La influencia de los institutos alineados con Orbán también fue palpable en Washington D. C. mientras Trump se ‌preparaba para iniciar su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, dijo Jacob Ross, investigador del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

"Me sorprendió mucho ver cuántas delegaciones húngaras había allí, lo activa que era la embajada húngara en D.C. en su interacción con Heritage", afirmó.

Magyar ‌dijo el lunes que el ⁠Gobierno ya no utilizaría el dinero de los contribuyentes para financiar organizaciones como el MCC o actos de partidos políticos.

Pero los institutos ya han sido eficaces y es poco probable que desaparezcan, ​incluso si cambia su financiación, señaló Greilinger.

"La mayoría de estas organizaciones también están ahí para garantizar que estas ideas perduren incluso después del mandato del líder o, en este caso, más allá del mandato de Viktor Orbán", afirmó.

Con información de Reuters