La CNMC abre investigaciones sobre el apagón en España y Portugal tras detectar incumplimientos

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa junto a la recepción iluminada de un hotel, al día siguiente de un repentino apagón generalizado en la península ibérica, en Ronda, España

El regulador español de energía y competencia anunció el viernes ‌que ha abierto ‌investigaciones formales sobre el apagón sin precedentes que se produjo el año pasado en España y Portugal, tras encontrar pruebas de que se infringieron algunas normas del sector eléctrico durante ​largos periodos ⁠de tiempo.

La Comisión Nacional de Mercados ‌y Competencia (CNMC) señaló que, si ⁠bien estas infracciones no ⁠causaron el apagón, podrían haber afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y constituir ⁠infracciones administrativas. Por ello, es necesario ​llevar a cabo una ‌investigación formal.

En un informe ‌del mes pasado, la CNMC recomendó ⁠medidas para mitigar las oscilaciones de tensión en la red eléctrica del país tras el apagón, así ​como reforzar ‌las conexiones eléctricas con Francia. No atribuyó culpas, y afirmó que estaba investigando las posibles infracciones por separado.

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El viernes, la CNMC ⁠dijo que había detectado una cadena de acontecimientos que desestabilizó progresivamente el sistema eléctrico y culminó en el apagón masivo del 28 de abril de 2025, cuya causa inmediata fue una subida de ‌tensión.

Añadió que algunas presuntas infracciones habían persistido durante largos periodos, pero que eso no bastaba por sí solo para atribuir la responsabilidad del origen del apagón ‌a las empresas implicadas.

El procedimiento puede durar entre 9 y 18 meses, dependiendo de ‌la gravedad ⁠de la infracción, y las partes afectadas podrán presentar alegaciones ​y aportar pruebas.

Con información de Reuters