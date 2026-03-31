Energía solar: La Rioja avanza con sistemas autónomos para garantizar electricidad en zonas rurales

El Ministerio de Agua y Energía de La Rioja avanza con un relevamiento técnico en el paraje La Laguna, en una zona montañosa del departamento Rosario Vera Peñaloza para solucionar la falta de acceso a la electricidad en sectores rurales dispersos. El objetivo es evaluar la instalación de sistemas solares aislados de 2,5 kW en viviendas que no están conectadas a la red eléctrica convencional. De esta manera, los equipos técnicos analizan cada hogar considerando la ubicación geográfica, las condiciones de las viviendas y las necesidades energéticas de cada familia.

Estos sistemas permitirían abastecer de energía a través de generación solar autónoma, una alternativa sustentable y eficiente para zonas donde la extensión de redes eléctricas resulta inviable por cuestiones geográficas o económicas. El proyecto no solo incluye la provisión de los paneles solares, sino también la ejecución completa de la instalación eléctrica domiciliaria, con puntos de iluminación y tomacorrientes.

Entrega de un freezer inverter

El programa contempla la entrega de un freezer inverter por vivienda, se trata de un electrodoméstico clave para mejorar la conservación de alimentos y optimizar el uso de la energía generada. Este equipamiento representa un aporte concreto a la vida cotidiana de las familias, especialmente en contextos donde el acceso a servicios básicos es limitado.

De esta manera, desde el Gobierno provincial destacan que estas acciones forman parte de una política pública orientada a garantizar el acceso equitativo a la energía para promover alternativas sustentables que favorezcan el arraigo en las comunidades rurales y contribuyan al desarrollo local.

El relevamiento en el paraje La Laguna se trata de una etapa clave para avanzar en la instalación de estos sistemas, que no solo mejoran la calidad de vida, sino que también promueven el arraigo y el desarrollo local.

Con energías renovables, La Rioja cubre casi el 75% de su demanda eléctrica

La Rioja se consolidó durante 2025 como una de las principales referentes en generación de energías renovables en Argentina. Alcanzó una cobertura del 74,95% de su demanda eléctrica total con fuentes limpias. Este porcentaje la ubica muy por encima del promedio nacional, que llega al 40,21%, según datos oficiales.

De acuerdo con información de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la demanda total de energía en el territorio riojano durante el último año fue de 1.639,01 GWh. La generación a partir de fuentes renovables alcanzó los 1.228,5 GWh. Estos datos muestran un avance sostenido en la transición hacia una matriz energética más sustentable.