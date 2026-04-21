Reino Unido impulsa energías limpias para protegerse de los volátiles precios del gas

Una imagen tomada con un dron muestra filas de paneles solares que forman parte del Parque Solar de Shotwick en Reino Unido

​Reino Unido presentó el martes planes para debilitar la vinculación entre el coste ‌de la electricidad ‌y los volátiles precios del gas, y anunció que intentaría obligar a los antiguos productores de energía renovable a suscribir contratos fijos con el fin de reducir las facturas de los consumidores.

Reino Unido tiene uno de ​los precios de ⁠la electricidad más altos del mundo debido ‌a la estructura de su mercado ⁠energético, lo que significa ⁠que el gas determina el precio de toda la generación la mayor parte del tiempo, lo ⁠que eleva las facturas que pesan ​sobre los hogares y perjudican ‌la competitividad industrial.

Los precios ‌de la energía doméstica están cerca de ⁠dispararse de nuevo a partir de julio —ya que el límite de precios del regulador entra en un nuevo trimestre de fijación ​de precios ‌de julio a septiembre— debido al aumento de los costes mayoristas del gas, que actualmente son un 30% más altos que antes de que comenzara ⁠el conflicto en Irán.

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Esto pondría en peligro la promesa del Gobierno de reducir las facturas de energía.

El martes anunció que se ofrecerían contratos fijos a largo plazo voluntarios a los actuales generadores de bajas emisiones de carbono que no ‌tienen precios fijos, para que no se les cobre el precio del gas. Afirmó que esto cubriría alrededor de un tercio del suministro eléctrico de Reino Unido.

También anunció que aumentaría el ‌impuesto a los generadores de electricidad, elevando la tasa del 45% al 55%. Este impuesto se ‌aplica a la ⁠generación eólica y solar para recuperar los pagos más elevados que ​recibían por el mayor coste del gas.

Con información de Reuters