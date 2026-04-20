Rusia afirma haber detenido a una mujer alemana que llevaba una bomba en la mochila

Logotipo del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) con el fondo de una bandera rusa

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó el lunes ‌de que había ‌detenido a una mujer alemana de 57 años que llevaba una bomba en la mochila, en el marco de lo que calificó como una operación de bandera falsa dirigida ​por los ⁠servicios de inteligencia ucranianos.

Imágenes sin ‌verificar mostraban a una mujer ⁠tumbada en el asfalto ⁠de un aparcamiento mientras hombres armados le apuntaban con sus armas, y una ⁠mochila a su lado. Se ​veía a los artificieros ‌haciendo explotar la mochila.

El ‌Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo ⁠que la mujer alemana, que llevaba una bomba con el equivalente a 1,5 kilos de TNT, tenía ​como ‌objetivo una instalación de las fuerzas del orden en la región de Stavropol como parte de una operación de bandera falsa ⁠dirigida por Ucrania.

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El FSB dijo que también había detenido a un ciudadano de un país de Asia Central que creía estar actuando en nombre de una "organización terrorista" y que tenía previsto ‌detonar la bomba.

"Las acciones del hombre fueron coordinadas por empleados de los servicios especiales ucranianos bajo la apariencia de miembros de una de las organizaciones ‌terroristas internacionales prohibidas en Rusia", dijo el FSB.

Reuters no pudo verificar de inmediato ‌los detalles ⁠del informe. Ucrania no hizo comentarios de inmediato.

Con información de Reuters