Varias personas caminan frente al Palacio de Westminster, que alberga el Parlamento británico, Londres, Reino Unido

​La policía británica informó el lunes de que había detenido a dos personas en relación ‌con un intento de ‌incendio provocado en una sinagoga del norte de Londres durante el fin de semana, mientras los agentes antiterroristas investigan posibles vínculos entre una serie de ataques recientes contra objetivos judíos e Irán.

Un joven de 17 años y un hombre de 19 ​fueron detenidos durante ⁠la noche en relación con el incidente, que ‌tuvo lugar la madrugada del domingo, según ⁠informó la policía. El ⁠incendio causó daños menores por humo en una sala interior y no se registraron heridos.

El ataque a la ⁠Sinagoga Unida de Kenton fue un intento ​más reciente de una serie de incendios ‌provocados contra lugares judíos en ‌toda la capital en las últimas semanas.

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El viernes ⁠por la noche, la policía informó de un intento de incendio provocado en un local comercial vinculado a la comunidad judía. A principios de ​la semana ‌pasada, dos sospechosos fueron detenidos por un intento de incendio provocado en otra sinagoga de la capital.

El mes pasado, varias ambulancias pertenecientes al servicio de emergencias voluntario judío Hatzola ⁠fueron incendiadas mientras estaban aparcadas cerca de una sinagoga en la zona de Golders Green, al norte de Londres.

La policía también acordonó brevemente una zona cercana a la embajada israelí en Londres durante el fin de semana tras una denuncia en internet de que había ‌sido blanco de drones que transportaban "sustancias peligrosas". Los agentes afirmaron posteriormente que los objetos recuperados no contenían ningún material nocivo o peligroso.

Los ataques contra personas judías y objetivos judíos han aumentado en Reino Unido desde ‌el asalto de Hamás a Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, según la ‌policía y grupos ⁠comunitarios.

Las autoridades de seguridad británicas ya habían advertido anteriormente de que Irán ha ​intentado utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo actividades hostiles en Reino Unido.

Con información de Reuters