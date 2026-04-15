El Salvador aplicará cadena perpetua a menores de edad por delitos graves

Foto de archivo: Recorrido de medios en el penal CECOT de Tecoluca

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un controvertido paquete de reformas ‌legales que incluye la ‌aplicación de la cadena perpetua a menores de entre 12 a 18 años de edad condenados por homicidio, terrorismo o violación, de acuerdo con el Diario Oficial del país centroamericano.

Los cambios, publicados el martes y que entrarán en vigor ​el 26 de ⁠abril, se integran a una enmienda al ‌artículo 27 de la Constitución aprobada ⁠en marzo por el Congreso ⁠de amplia mayoría oficialista, para sancionar con prisión perpetua a los culpables de esos delitos graves.

La aprobación ⁠de la iniciativa se produjo una semana ​después que un grupo internacional ‌de abogados dijera que había "motivos ‌suficientes" para asumir que El Salvador ha ⁠cometido crímenes de lesa humanidad durante el estado de excepción que ha venido ratificando de manera indefinida el Congreso desde hace cuatro años, ​con el ‌impulso de Bukele.

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Entre las medidas sancionadas por el mandatario de 44 años está una reforma a la Ley Penal Juvenil para eliminar el procedimiento especial con el ⁠que contaban los menores infractores, lo que abre la vía a la aplicación de la cadena perpetua.

No obstante, también se establecen revisiones periódicas a este tipo de penas, para que los menores aspiren a libertades controladas.

La reforma fue cuestionada por el Alto Comisionado ‌de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por considerar que vulneraba de los derechos de la niñez. En respuesta al pronunciamiento, Bukele dijo que el antiguo marco legal otorgaba "impunidad" a los menores ‌para cometer delitos.

El estado de excepción, que restringe garantías constitucionales como la libertad de reunión o la ‌inviolabilidad de las ⁠telecomunicaciones, ha permitido a las fuerzas de seguridad detener a más de ​90.000 personas. Organizaciones humanitarias estiman que más de 500 de esos detenidos han muerto bajo custodia estatal.

Con información de Reuters