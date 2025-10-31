Elecciones 2025: desde La Rioja analizaron el escenario político provincial y los desafíos del nuevo Congreso Nacional

La electa diputada provincial por el Frente Federales Defendamos La Rioja, Lourdes Ortiz, analizó los resultados electorales, el actual contexto político, y los desafíos que enfrenta el peronismo a nivel nacional y provincial.. Asimismó reflexionó sobre las leyes que impulsará el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Radio La Torre, Ortiz agradeció “a cada riojano y riojana que confió en su gestión y subrayó la importancia de escuchar el mensaje de las urnas para seguir fortaleciendo la representación política”.

Aunque el partido mantuvo el control de la Legislatura, el nuevo mapa político del Parlamento provincial refleja un equilibrio inédito entre las principales fuerzas: la primera minoría será libertaria, y varios partidos consolidan una Legislatura más fragmentada.

Al respecto, la diputada provincial Ortiz renovó su banca y expresó: “Nosotros aspirábamos a salir como primera fuerza en la capital. Eso no se dio, pero es un mensaje que tenemos que administrar. Debemos pensar de qué manera seguimos acercando nuestra propuesta y representación a los ciudadanos capitalinos”. Y remarcó: “Tenemos que comunicar de manera más fiel y certera la tarea que realmente hace un legislador, porque es importante que la comunidad pueda medir nuestros resultados”.

Respecto al sentido electoral, la legisladora provincial también valoró el respaldo que el peronismo mantuvo en la Cámara y consideró que la sociedad riojana “interpretó el esfuerzo que viene haciendo el gobernador Ricardo Quintela y su equipo de trabajo para cuidar lo que tenemos”.

Un duro contexto nacional

Respecto al nuevo escenario legislativo, Ortiz anticipó que el bloque oficialista tanto a nivel local como nacional se prepara para defender los derechos laborales frente a las reformas que impulsa el gobierno libertario. Asimismo, recalcó: “El debate que se viene será durísimo. La reforma laboral que propone el presidente Milei nos lleva al siglo pasado. Nosotros creemos en un Estado presente, promotor y eficiente, pero con calidez y derechos. No vamos a movernos un centímetro de esa posición”.

La legisladora aseguró: “Las decisiones que se tomen deben mejorar la calidad de vida de la gente, no retroceder en derechos. Vamos a conservar el espacio laboral de nuestros trabajadores y cuidar nuestro parque industrial”.

Beneplácito por la renovación de Pedrali

Ortíz celebró la renovación de banca de Federales Defendamos La Rioja a nivel nacional a cargo de Gabriela Pedrali y expresó: “Gabriela no se va a correr un centímetro de lo que venimos proponiendo. Desde la provincia la vamos a acompañar, porque comparte nuestra mirada sobre el futuro del norte grande y el desarrollo federal”.