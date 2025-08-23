Elecciones 2025: confirmaron cómo quedará conformada la Boleta Única de Papel en Formosa para el 26 de octubre

En el Juzgado Federal de Formosa se realizó este viernes el sorteo que definió el orden en que aparecerán los partidos políticos en la Boleta Única de Papel (BUP) de las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

El procedimiento se llevó a cabo de manera pública con la utilización de un bolillero provisto por el Instituto de Asistencia Social (IAS) y contó con la presencia del juez federal N° 1 con competencia electoral, Pablo Morán; miembros de la Junta Electoral Nacional; el fiscal Luis Benítez; el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Guillermo Alucín; los apoderados de las agrupaciones políticas y otras autoridades judiciales.

El resultado del sorteo estableció el orden de izquierda a derecha de las columnas de la BUP de la siguiente manera: en primer lugar Principios y Convicción, en segundo término el Partido Obrero, en tercer lugar el Frente de la Victoria, en la cuarta columna La Libertad Avanza y finalmente Juntos por la Libertad y la República.

El secretario electoral, José Aguilera, explicó que “a efectos de determinar el orden de los espacios o franjas verticales de la BUP que correspondiera a cada alianza y partido político que participarán en las elecciones generales del 26 de octubre del 2025, la modalidad para la determinación del orden mencionado precedentemente fue por sorteo con un bolillero que contuvo cinco bolillas”.

Durante el procedimiento, los apoderados presentes fueron invitados a extraer las bolillas que definieron la posición de cada agrupación. Se aclaró que la asignación de las franjas se realizó de izquierda a derecha y de menor a mayor, garantizando así la transparencia del proceso.

Cómo quedaron las listas en Formosa

Con la inscripción de listas, quedó definido el escenario electoral en Formosa para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Competirán el Partido Justicialista, la UCR y aliados, La Libertad Avanza y el Partido Obrero, que desde ahora inician la campaña en busca de las bancas en juego.

El peronismo formoseño presentó su propuesta en el Estadio Centenario, en el marco del Congreso Provincial del PJ. La lista está encabezada por Graciela De la Rosa, actual presidenta de la Convención Constituyente y ex auditora general de la Nación, junto a Néstor Fabián Cáceres, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa. Como suplentes figuran Mirta Retamozo, directora del Registro Civil, y Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología. Durante el anuncio, el dirigente Fermín Caballero subrayó que el justicialismo llega a esta contienda “fortalecido e invicto” tras la victoria del 29 de junio.

Bajo el sello “Juntos por la Libertad y la República”, la alianza integrada por la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista y MID competirá con una lista encabezada por Enzo Casadei y Beatriz Galeno, mientras que como suplentes figuran Richard Jacquet y Victoria Ocampo.

Por su parte, La Libertad Avanza lanzó su propuesta con el respaldo de Libertad, Trabajo y Progreso, Nuevo País, el PRO y el Partido Libertario. Sus principales candidatos son Atilio Basualdo y Marion Rodríguez, acompañados por Patricio Evans y Macarena Romero como suplentes. A su vez, el Partido Obrero oficializó a Fabián Servín y Natalia Coronel como cabezas de lista, junto a Omar Jiménez e Ivana Arzamienda en las suplencias.