De la Rosa llamó a defender los derechos de los formoseños el 26 de octubre: "Es una elección bisagra"

Este miércoles por la tarde se realizó en la sede de la agrupación Ramiro Fernández Patri la presentación oficial de los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria (FdV) de Formosa, con vistas a las elecciones del próximo domingo 26. El acto contó con la presencia de la candidata principal, Graciela de la Rosa, junto a Camilo Orrabalis y Mirta Retamozo, quienes integran la lista como suplentes.

Durante el encuentro, la candidata De la Rosa, aseguró que los argentinos están "a diez días de que suceda esta elección tan importante en la Argentina", y remarcó: "Es una elección bisagra, porque a partir de ahí se puede profundizar el ajuste o podemos sentarnos y tener mayoría en el Congreso de la Nación para frenar el ajuste de Milei y, así defender al Modelo Formoseño".

Asimismo, remarcó que es fundamental "defender los derechos de los formoseños y de todos los argentinos", ante el Gobierno nacional los avances "que tiene, el endeudamiento y, la pobreza con este modelo que el Presidente no quiere reconocer”.

"Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, la gente no tiene plata en el bolsillo, mientras se ve como los de arriba, todo el equipo económico y sus amigos hacen negocios financieros", criticó la candidata y concluyó que la gente entiende perfectamente y "ve la diferencia que hay entre dos modelos que son antagónicos, se necesita que este 26 de octubre sea mayoritario el voto peronista para dar el primer paso hacia un Gobierno nacional y popular dentro de dos años".

Una elección trascendental

Por su parte, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) con el diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, destacó que ya se está "en la recta final y Formosa claramente tiene que darle un mensaje al país". Además, indicó que hay "un modelo de provincia que es admirado por muchos otros territorios", y afirmó que ahora les toca a los formoseños "ir al Congreso todas las semanas a ver a diputados que quieren conocer porque admiran la educación pública formoseña, el sistema de salud y las ofertas educativas que hay, por ejemplo, en el Polo Científico y Tecnológico, para muchos jóvenes”.

En esa línea, aseveró que en Formosa “no se paralizó la obra pública” y detalló que "el liderazgo que tiene el gobernador Gildo Insfrán tiene que ser ese faro que ilumine al campo nacional y popular en un momento donde es muy necesario liderazgos claros y fuertes como el que tiene él (Insfrán)".

“Estamos convencidos de que en el Congreso de la Nación nosotros tenemos una gran oportunidad de recuperar una banca para el campo nacional y popular, a través de las dos que están en juego en Formosa”, subrayó Patri.

Finalmente, el funcionario concluyó: "Cuando uno se encuentra con un Gobierno nacional que pregona la República, la división de poderes, la transparencia y finalmente en las acciones hacen todo lo contrario, es necesario un Congreso que le ponga freno a todo ese atropello a las instituciones".