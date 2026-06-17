El presidente surcoreano pide a Trump que lidere una diplomacia pacífica con Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera dama, Kim Hea Kyung, llegan para una foto familiar previa a una cena de gala en el marco de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tomara la iniciativa para buscar una solución ‌pacífica a la tensión con ‌Corea del Norte durante un breve intercambio en la cumbre del Grupo de los Siete celebrada el martes, según informó la oficina de Lee.

Los dos líderes se saludaron durante la foto de grupo de los líderes del G7, según explicó la portavoz presidencial Kang Yu-jung, y en ese momento Trump preguntó a Lee por el estado actual de las relaciones con ​Corea del Norte.

Lee pidió ⁠a Trump que liderara los esfuerzos para resolver la cuestión de ‌Corea del Norte de forma pacífica, tal y como había ⁠hecho con la guerra en Oriente Medio, ⁠según la oficina de Lee. Trump respondió que trabajaría para abordar la cuestión de Corea del Norte, señaló Kang.

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En una comunicado conjunto emitido el miércoles ⁠tras la cumbre, los líderes del G7 expresaron su "profunda preocupación" por ​los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea ‌del Norte y reafirmaron su compromiso ‌con la "desnuclearización completa de Corea del Norte de conformidad con las ⁠resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

Los líderes también instaron a Corea del Norte a resolver la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por Pionyang y reiteraron la necesidad de abordar conjuntamente los robos de ​criptomonedas y los ‌delitos cibernéticos cometidos por Corea del Norte.

Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un mantuvieron tres reuniones durante el primer mandato de Trump, incluida una cumbre histórica en Singapur en 2018, una segunda cumbre en Hanói en 2019 y una reunión celebrada más ⁠tarde ese mismo año en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, donde Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en pisar territorio norcoreano.

La diplomacia se vino abajo después de que la cumbre de Hanói no lograra alcanzar un acuerdo sobre el desmantelamiento del programa nuclear de Corea del Norte y el alivio de las sanciones lideradas por EEUU.

Trump ha ‌manifestado en repetidas ocasiones su interés por reactivar la diplomacia directa con Kim. En agosto de 2025 afirmó que esperaba con interés reunirse con el líder norcoreano "en un futuro próximo", y en octubre declaró que le "encantaría" volver a encontrarse con Kim.

La semana pasada, Trump publicó en la red social Truth Social ‌una foto sin pie de foto en la que aparecía junto a Kim Jong-un, en lo que parece un recordatorio de su diplomacia pasada.

El ministro de Unificación ‌de Corea del ⁠Sur, Chung Dong-young, dijo el lunes que consideraba la publicación como una "buena señal" de que Trump estaría dispuesto a centrarse ​en una reunión con Kim una vez que se resuelva el conflicto con Irán, según informaron los medios locales.

(Reportaje de Joyce Lee y Kyu-seok Shim; edición de Sanjeev Miglani y Ed Davies; edición en español de Paula Villalba)