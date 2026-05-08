El gobernador Insfrán recibió a autoridades de la Policía Científica y destacó su trabajo en el territorio formoseño

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión con autoridades de la Dirección General de la Policía Científica de Formosa en la Casa de Gobierno provincial. El mandatario destacó el trabajo que realiza el organismo dentro del sistema de seguridad provincial.

Insfrán recordó que el área cumplió recientemente 55 años de servicio dentro de la fuerza policial formoseña. “Celebramos y reconocemos la importante tarea que desarrolla en la construcción colectiva de la seguridad pública de nuestra comunidad”, expresó Insfrán en su cuenta de X (ex Twitter).

Una tarea especializada

La Dirección General de la Policía Científica de Formosa cumple funciones vinculadas a investigaciones técnicas, pericias criminalísticas y análisis especializados que colaboran con distintas áreas de seguridad y justicia. Dentro de su estructura se encuentran sectores específicos como accidentología, análisis forense y tareas periciales orientadas al esclarecimiento de hechos y siniestros.

Desde el Gobierno provincial destacaron el rol que cumple el organismo dentro de las políticas públicas vinculadas a la seguridad y la prevención en Formosa. Del encuentro participaron el jefe del área, Jorge David; el subjefe, Eduardo Escubilla; y la responsable del Área de Accidentología, Gabriela Osorio.

La seguridad en la provincia

Esta semana el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González, denunció un grave abandono de las fronteras por parte del Gobierno Nacional tras el hallazgo de una aeronave con bandera boliviana abandonada en territorio provincial. González explicó que fueron los propios vecinos quienes advirtieron la situación y que la Policía de Formosa debió intervenir inicialmente para asegurar el perímetro y alertar a las autoridades correspondientes ante la falta de presencia federal efectiva en la zona.

En sus declaraciones, el funcionario cuestionó duramente la gestión de Javier Milei, y señaló que los controles de seguridad actuales son insuficientes y se limitan a acciones de alto impacto para redes sociales sin un control real del territorio. Según detalló, se registró una disminución en la capacidad operativa de la Gendarmería Nacional en puntos críticos como Clorinda, lo que debilita la prevención de delitos complejos como el narcotráfico y el contrabando en la frontera norte.

Finalmente, el ministro rechazó de forma categórica el proyecto de intervención federal en Formosa, lo que calificó como una amenaza a la estabilidad institucional de la provincia. González advirtió que la estrategia nacional de seguridad no responde a la dinámica fronteriza actual y reafirmó la postura del Ejecutivo provincial en defensa de su autonomía frente a lo que considera una desatención deliberada de las responsabilidades del Estado nacional en el área.