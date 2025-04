Formosa delinea detalles para las elecciones: confirmaron cuáles serán los documentos válidos para votar

El próximo 29 de junio se llevarán adelante los comicios en la provincia de Formosa. En esta jornada, los formoseños deberán acercarse a las urnas para elegir diputados provinciales, concejales en distintos municipios de la provincia, y convencionales constituyentes. Cabe destacar que estos últimos deberán votar la reforma de la constitución formoseña.

Según informa la Cámara Nacional Electoral en cada uno de los comicios, existen requisitos sobre el uso del DNI, para emitir el sufragio con las condiciones correspondientes. Los documentos aceptados son: libreta de enrolamiento o libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta de DNI celeste (incluso si tiene la leyenda "no válido para votar"), y DNI tarjeta.

Asimismo desde la entidad informaron que no se aceptará un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral. Sin embargo, podrán votar aquellos ciudadanos que presenten una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Desde la provincia se recomienda verificar con tiempo el estado y el tipo de documento que figura en el padrón.

Documento extraviado

Por otro lado, los ciudadanos que hayan extraviado el DNI a raíz de una pérdida o robo, no podrán votar, ya que no se admite la constancia policial. Es por eso que desde gestión de Formosa expresan la necesidad de hacer la correspondiente denuncia en la Policía ya que el voto tiene carácter universal y obligatorio.

La gestión debe realizarse dentro de los 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Una vez allí, deberá presentar la denuncia policial que respalde su justificación. Y dentro del sitio web, deberá adjuntar número de DNI, género y distrito. Es por eso que frente a no presentarse a los comicios, el elector deberá enfrentar una suma económica.

En caso de no justificar la ausencia a las elecciones, el elector deberá afrontar una sanción económica. Si no se paga la multa, se incorporará su nombre al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Así lo establece el artículo 125 de “faltas electorales” del Código Nacional Electoral.

Qué se vota

Además de los cargos legislativos y municipales, la elección de convencionales constituyentes será una de las instancias más relevantes, ya que su función será definir cambios en la Constitución de la provincia. Por todo esto, se recuerda a la población consigo uno de los documentos válidos para votar y verificar el lugar de votación, que será informado en los días previos.