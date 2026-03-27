Formosa, Chaco y Corrientes se unen para reclamar financiamiento nacional contra el narcomenudeo

Representantes judiciales y funcionarios de seguridad de las provincias del nordeste argentino participaron este jueves en un encuentro regional realizado en Resistencia, donde coincidieron en reclamar al Estado nacional el envío de fondos para sostener la lucha contra el narcomenudeo. La reunión, que convocó a autoridades de Chaco, Corrientes y Formosa, tuvo como eje central analizar la implementación del fuero especializado en la región.

El encuentro se desarrolló en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia chaqueño y reunió a magistrados, funcionarios judiciales y referentes del área de seguridad involucrados en la investigación y juzgamiento de delitos vinculados al narcotráfico en pequeña escala. Durante la apertura, el presidente del máximo tribunal provincial, Néstor Varela, recordó que Chaco aplica desde 2015 el sistema de desfederalización del narcomenudeo, lo que permite a las provincias asumir la competencia en este tipo de delitos.

No obstante, Varela advirtió que el financiamiento comprometido por el Gobierno nacional nunca se hizo efectivo. El reclamo se sustenta en lo establecido por la ley de desfederalización del narcotráfico, que prevé la transferencia de recursos desde la Nación hacia las provincias para garantizar el funcionamiento del sistema judicial, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario.

En la misma línea, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, destacó la articulación entre los distintos poderes del Estado provincial en la lucha contra el narcomenudeo y subrayó que gran parte de los procedimientos se originan a partir del trabajo de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Panseri, valoró la experiencia desarrollada por Chaco y aseguró que su provincia busca nutrirse de ese modelo. Sin embargo, advirtió que la falta de presupuesto representa uno de los principales obstáculos para las jurisdicciones que asumieron estas competencias, lo que refuerza el reclamo conjunto al Gobierno nacional.

Gendarmería activó operativos en la frontera

Tras la denuncia pública encabezada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Trabajo, Jorge González, Gendarmería Nacional actuó rápidamente en el operativo de destrucción de puentes clandestinos en el río Pilcomayo.

Desde la provincia consideran que se trata de intervenciones "tibias", con alcance limitado y sin una planificación sostenida en el tiempo según informaron medios locales. En las últimas horas comenzaron a observarse movimientos de efectivos en puntos estratégicos, especialmente en la ciudad de Clorinda y en sectores de alta circulación, donde históricamente se registraron pasos ilegales hacia el Paraguay.

El escenario se configuró a partir del lunes, cuando en medio de un clima de tensión por la eliminación de la Agrupación VI de Gendarmería en la provincia, el Gobierno nacional comunicó la destrucción de pasos fronterizos ilegales.

La medida fue presentada como parte de un esquema de control fronterizo dinámico. No obstante, desde la administración provincial cuestionaron la eficacia del operativo y lo calificaron como una acción de “impacto mediático”, al señalar que los pasos fueron reconstruidos pocas horas después de la intervención, lo que dejó en evidencia la falta de continuidad en el control.