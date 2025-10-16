Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques estadounidenses

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, habla el jueves durante en la sede de la ONU en Nueva York

IDAS, 16 oct (Reuters) -Venezuela ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determine que los mortíferos ataques estadounidenses contra lanchas frente a sus costas son ilegales y emita una declaración respaldando la soberanía del país, según una carta vista por Reuters el jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un gran refuerzo militar en el sur del Caribe, y sus tropas han llevado a cabo al menos cinco ataques contra buques que el gobierno ha descrito como involucrados en el tráfico de drogas, sin aportar pruebas.

En una carta fechada el miércoles y dirigida al Consejo de Seguridad, de 15 miembros, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Washington de matar al menos a 27 personas en los ataques contra naves "civiles que transitan por aguas internacionales".

Pidió al Consejo que "investigue" los ataques para "determinar su naturaleza ilegal" y emita una declaración "reafirmando el principio de respeto irrestricto a la soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", incluida Venezuela.

Sin embargo, el Consejo de Seguridad no podrá tomar ninguna medida más allá de celebrar reuniones sobre la situación porque Estados Unidos mantiene el poder de veto. El cuerpo se reunió por primera vez el viernes, a petición de Venezuela, Rusia y China, para tratar las tensiones.

En esa reunión, Estados Unidos justificó sus acciones como coherentes con el artículo 51 de la Carta fundacional de la ONU, que exige que el Consejo de Seguridad sea informado inmediatamente de cualquier acción que los Estados emprendan en legítima defensa contra un ataque armado.

El embajador ante la ONU Mike Waltz dijo el jueves que Trump usaría la comunidad de inteligencia, el Departamento de Defensa y la diplomacia "para defender la soberanía de Estados Unidos contra acciones que están matando activamente a estadounidenses".

"Venezuela puede llevar lo que quiera a la ONU. Sabes que también forma parte de la ONU el artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite a un país defenderse. Y eso es lo que el presidente Trump está haciendo y va a hacer", dijo a Fox News.

