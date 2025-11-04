Trump llama "estúpidos" a los judíos que apoyan a Mamdani para alcaldía de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Trump, se dirige a los medios de comunicación a bordo del Air Force One camino de la Base Conjunta Andrews

4 nov (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cualquier persona judía que vote por el candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani es una "persona estúpida", el último de una serie de comentarios sugiriendo que los estadounidenses judíos votan en contra de sus propios intereses.

"Cualquier judío que vote a Zohran Mamdani, un probado y autoproclamado JEW HATER, es una persona estúpida!!!!" Escribió Trump en Truth Social.

Su publicación en las redes sociales siguió a los comentarios del lunes en los que instaba a los neoyorquinos a votar por el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que va por detrás de Mamdani en las encuestas. También amenazó con retirar fondos federales a la ciudad de Nueva York si Mamdani gana las elecciones del martes.

Mamdani, que se identifica como musulmán, ha sido crítico con el actual gobierno israelí, pero rechaza con vehemencia las acusaciones de antisemitismo, a las que se ha enfrentado por parte de muchos líderes republicanos.

Mamdani no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Trump y sus compañeros republicanos han sido impopulares entre los estadounidenses judíos durante muchos años, un hecho que se sabe que molesta al presidente. En una encuesta del Pew Research Center de septiembre de 2024, Trump quedó por detrás de la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris por unos 32 puntos porcentuales.

"Si no gano estas elecciones -y el pueblo judío tendría mucho que ver si eso ocurriera, porque si el 40%, quiero decir, el 60% de la gente vota al enemigo-, Israel, en mi opinión, dejará de existir en dos años", dijo Trump en una cumbre israelí-estadounidense antes de su elección el año pasado.

(Reportaje de Gram Slattery; Edición de Colleen Jenkins y Daniel Wallis)