Trump dice que no ha considerado un indulto para Ghislaine Maxwell, exasociada de Epstein

FOTO DE ARCHIVO: Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, en la sala del tribunal en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no ha considerado la posibilidad de conceder un indulto o conmutación de pena a Ghislaine Maxwell, la antigua socia del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que vuelve a ser noticia en medio de un furor político por el caso.

"Es algo en lo que no he pensado", dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un indulto para Maxwell. "Estoy autorizado a hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado".

Maxwell cumple una condena de 20 años en una prisión federal de Tallahassee, en el estado de Florida, tras ser declarada culpable en 2021 de ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas adolescentes. Actualmente está apelando su sentencia.

* Maxwell completó el viernes un segundo día de entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche, después de que el Departamento de Justicia se puso en contacto con sus abogados para ver si tiene más información sobre el caso.

* David Markus, abogado de Maxwell, dijo a periodistas que ella respondió a las preguntas con sinceridad, pero se negó a detallar lo que se discutió. "La verdad sobre lo que ocurrió con el señor Epstein saldrá a la luz y ella es la persona que está respondiendo a esas preguntas", señaló.

El papel de Blanche, el segundo funcionario de mayor rango en el Departamento de Justicia y exabogado personal de Trump, resulta inusual. Los altos funcionarios no suelen realizar personalmente entrevistas de investigación.

Trump ha estado bajo una creciente presión de sus partidarios y opositores para que divulgue más información sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre Epstein, el financiero caído en desgracia que las autoridades dictaminaron que murió por suicidio en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

Después de que la fiscal general Pam Bondi prometió a principios de año divulgar más material relacionado con posibles clientes de Epstein y las circunstancias que rodearon su muerte, el Departamento de Justicia dio marcha atrás este mes y emitió un memorando indicando que no hay base para seguir investigando ni pruebas de una lista de clientes.

(Reporte adicional de Andrew Goudsward; editado en español por Carlos Serrano)