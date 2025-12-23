Trump anuncia acorazados "clase Trump" y presiona a los contratistas de defensa por sobrecostes

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una rueda de prensa, mientras hace un anuncio sobre la "Flota Dorada" de la Armada en Mar-a-lago en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes planes para ‍una nueva "clase Trump" ⁠de acorazados, lo que marca el inicio de una expansión naval y señala un mayor escrutinio de los contratistas de defensa por los retrasos en la producción y los sobrecostes.

Trump dijo que los nuevos acorazados serían más grandes, más rápidos y "100 veces más potentes" que cualquiera de los construidos anteriormente, formando la pieza ‌central de lo que él llamó una "Flota ⁠Dorada" ampliada destinada a cimentar ⁠el dominio naval de Estados Unidos.

El programa comenzará con dos buques y se espera que aumente a ‍entre 20 y 25, dijo Trump. El primero de la clase será bautizado como ⁠USS Defiant.

El anuncio representa otro ‌ejemplo de cómo el presidente renueva un aspecto del Gobierno federal a su imagen y semejanza. Trump, que ha criticado anteriormente el aspecto de los buques de guerra estadounidenses, dijo que participará ‌personalmente en ‌los diseños.

Dijo que los barcos pesarán más de 30.000 toneladas, más grandes que los destructores actuales, y estarán equipados con la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial y láseres de ​energía dirigida.

"No hemos construido un acorazado desde 1994. Estos buques de vanguardia serán algunos de los buques de guerra de superficie más letales... aparte de nuestros submarinos", dijo Trump.

Además de llevar cañones navales convencionales, los nuevos acorazados estarán equipados con misiles de crucero lanzados desde ‍el mar con armas nucleares, dijo el secretario de la Marina estadounidense, John Phelan, que compareció junto a Trump en Florida para el anuncio.

Algunos responsables estadounidenses han advertido de que la falta de construcción de nuevos ​acorazados en los últimos años ha dado ventaja a China, su rival económico y militar. Trump restó importancia a ​la influencia de China en la decisión, diciendo que la expansión era "una medida contra todos".

Con información de Reuters