Italia multa a Apple con 98,6 millones de euros por supuestas violaciones de privacidad

‍La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) dijo el ‍lunes de que multó ⁠al gigante tecnológico estadounidense Apple y a dos de sus divisiones con 98,6 millones de euros (115,53 millones de dólares) por presunto abuso de posición dominante en el mercado de aplicaciones para móviles.

El regulador dijo que el grupo supuestamente violó la normativa europea con la App Store de ‌Apple, donde ostenta un "dominio absoluto" en ⁠el trato con desarrolladores ⁠de terceros.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El organismo de control abrió la investigación ‍sobre el gigante tecnológico en mayo de 2023, alegando que la compañía ⁠penalizó a los desarrolladores ‌de aplicaciones de terceros al imponerles "una política de privacidad más restrictiva" a partir de abril de 2021.

La AGCM dijo que Apple exigía a los desarrolladores de terceros que obtuvieran ‌un ‌consentimiento específico para la recopilación y vinculación de datos con fines publicitarios a través de una pantalla impuesta por Apple, conocida como solicitud de Transparencia de ​Seguimiento de Aplicaciones (ATT, por sus siglas en inglés).

"Los términos de la política ATT se imponen unilateralmente, van en detrimento de los intereses de los socios comerciales de Apple y no son proporcionados para lograr el objetivo de la privacidad, como ‍afirma la empresa", dijo el regulador en un comunicado, que añadió que el proceso no cumple con la normativa de privacidad.

Además, se obligaba a los desarrolladores a duplicar las solicitudes de ​consentimiento con el mismo fin, agregó.

La AGCM dijo que su investigación había sido compleja y se había ​llevado a cabo en coordinación con la Comisión Europea y otros reguladores internacionales de ⁠competencia y antimonopolio.

