Alerta por lluvias y tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 23 de diciembre de 2025

La combinación es conocida y recurrente en el litoral argentino: calor, humedad y tormentas de corta duración pero potencialmente intensas. En plena semana previa a las fiestas, Santa Fe y Rosario amanecen este martes 23 de diciembre bajo alerta por tormentas, con pronósticos que anticipan lluvias aisladas durante las primeras horas del día.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno no será uniforme ni persistente, pero obliga a seguir de cerca la evolución del clima. Este patrón es típico de diciembre, con por picos térmicos y episodios de inestabilidad que pueden complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad de la bandera, el martes empieza con probabilidad de tormentas durante la mañana, estimada entre el 10 y el 40%. El resto de la jornada se mantendría estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 33, con sensación térmica elevada por la humedad. El viento se mantendrá leve, entre 7 y 12 km/h, sin cambios bruscos de dirección. Para el miércoles 24 se espera un aumento de la inestabilidad por la tarde-noche y una máxima aún más alta, de 34 grados.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el escenario es similar aunque con algunas diferencias. Las tormentas aisladas podrían darse durante la mañana, también con una probabilidad del 10 al 40%, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo se mantendría parcialmente nublado y sin lluvias.

La máxima prevista para hoy es de 32 grados, con mínima de 21. El miércoles, en tanto, aparece como el día más agobiante de la semana: el termómetro podría trepar hasta los 35 grados, con muy baja probabilidad de precipitaciones, pero alta carga de humedad.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario?

Las tormentas previstas para este martes serían aisladas y de corta duración, pero podrían incluir ráfagas intensas y actividad eléctrica. Desde el SMN y Defensa Civil recomiendan evitar actividades al aire libre durante la mañana, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del alerta.

Diciembre vuelve a mostrar su cara más típica en Santa Fe: calor persistente, alivios momentáneos y un clima que exige atención constante. En la antesala de Navidad, el paraguas y el agua fría siguen siendo aliados indispensables.