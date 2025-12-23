Pionono dulce: receta rápida para Año Nuevo

Se acerca Año Nuevo y es momento de comenzar a planificar las comidas para la reunión familia. Uno de los grandes clásicos que se suma a la mesa entre la garrapiñada, el pan dulce y los turrones son los piononos dulces. Es una opción riquísima, económica y fácil de hacer.
Ingredientes del pionono dulce
El pionono dulce es un clásico en Argentina y puede hacerse en diferentes versiones, tanto en la masa como en el relleno. Uno de los más ricos es el de crema de chocolate blanco y frutillas maceradas con naranja, una combinación ideal para disfrutar en medio del calor de diciembre y mientras se espera que llegue el 2026.
Pionono de vainilla:
-
6 huevos
-
60 g de azúcar
-
1 cda de miel
-
1 cdita de esencia de vainilla
-
60 g de harina 0000
-
1 pizca de sal fina
Pionono de cacao amargo:
- 6 huevos
- 60 g de azúcar
- 1 cda de miel
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 40 g de harina 0000
- 20 g de cacao amargo
- 1 pizca de sal fina
Relleno de crema de chocolate blanco y frutillas maceradas con naranja
- 300 g de chocolate blanco
- 200 g de yogurt natural (sin endulzar)
- Jugo de 1 limón
- 300 g de frutillas en cubos o en octavos
- 50 g de azúcar
- Jugo de 1 naranja
- Ralladura o jugo de 1 naranja
Pionono de relleno dulce: preparación paso a paso
Para la masa
- Batir a punto letra los huevos con el azúcar, la miel y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina tamizada y la sal, batir por unos segundos para mezclar bien toda la preparación. En el de cacao es este paso se debe sumar el cacao también.
- Sobre una placa con papel manteca volcar la preparación y llevarla a un horno a 180 grados por 15 minutos o hasta que dore la superficie y que al introducir un palillo salga seco.
- Dejar enfriar y enrollar para luego rellenar.
Para el relleno
-
Picar el chocolate blanco y derretirlo a baño de María o al microondas hasta que se encuentre fundido.
-
Agregar de a poco el yogurt y la ralladura de limón. Integrar bien y dejar enfriar. Reservar en la heladera.
-
Por otro lado, cortar las frutillas sin el cabito y mezclarlas en un bol con el azúcar, el jugo de naranja y su piel.
-
Reservar en el frío la mezcla hasta el momento de rellenar.
Cómo enrollar el pionono y que quede firme
Hay varias claves que tener en cuenta para que el pionono no se rompa al enrollarlo. Entre ellas se encuentran:
- Mantener el papel manteca para que sea más fácil acompañar la masa y darle la forma de enrollado.
- Si la masa es casera, darle un poco de frío antes de rellenarla.
- La cantidad de relleno, es necesario no sobrepasarse, colocar una capa fina con un margen de espacio sin relleno a lo largo. Así, cuando se comienza a enrollar y se va corriendo la mezcla no se desperdicia, ni queda fuera del pionono.
Ideas de rellenos dulces para Año Nuevo
Además del pionono de chocolate y frutilla, hay otras opciones frescas y ricas ideales para recibir el 2026 con algo rico y rápido de hacer. Estas son:
- Duraznos en almíbar y merengue
- Ganache de chocolate y cerezas frescas
Cómo se conserva el pionono dulce
Al llevar ingredientes como huevo, yogurt y crema, es necesario comer el pionono dentro de los primeros dos días, para que su frescura y sabor sea el mismo, pero además para asegurar la seguridad alimentaria. Siempre es crucial envolverlo en papel film o guardarlo en un tupper hermético para que no se dañe con el frío, ni absorba otros olores de la heladera.