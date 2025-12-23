Pionono dulce: receta rápida para Año Nuevo

Se acerca Año Nuevo y es momento de comenzar a planificar las comidas para la reunión familia. Uno de los grandes clásicos que se suma a la mesa entre la garrapiñada, el pan dulce y los turrones son los piononos dulces. Es una opción riquísima, económica y fácil de hacer.

Ingredientes del pionono dulce

El pionono dulce es un clásico en Argentina y puede hacerse en diferentes versiones, tanto en la masa como en el relleno. Uno de los más ricos es el de crema de chocolate blanco y frutillas maceradas con naranja, una combinación ideal para disfrutar en medio del calor de diciembre y mientras se espera que llegue el 2026.

Pionono de vainilla:

6 huevos

60 g de azúcar

1 cda de miel

1 cdita de esencia de vainilla

60 g de harina 0000

1 pizca de sal fina

Pionono de cacao amargo:

6 huevos

60 g de azúcar

1 cda de miel

1 cdita de esencia de vainilla

40 g de harina 0000

20 g de cacao amargo

1 pizca de sal fina

Relleno de crema de chocolate blanco y frutillas maceradas con naranja

300 g de chocolate blanco

200 g de yogurt natural (sin endulzar)

Jugo de 1 limón

300 g de frutillas en cubos o en octavos

50 g de azúcar

Jugo de 1 naranja

Ralladura o jugo de 1 naranja

Una de las opciones más ricas de pionono dulce es del chocolate blanco y frutillas

Pionono de relleno dulce: preparación paso a paso

Para la masa

Batir a punto letra los huevos con el azúcar, la miel y la esencia de vainilla. Incorporar la harina tamizada y la sal, batir por unos segundos para mezclar bien toda la preparación. En el de cacao es este paso se debe sumar el cacao también. Sobre una placa con papel manteca volcar la preparación y llevarla a un horno a 180 grados por 15 minutos o hasta que dore la superficie y que al introducir un palillo salga seco. Dejar enfriar y enrollar para luego rellenar.

Para el relleno

Picar el chocolate blanco y derretirlo a baño de María o al microondas hasta que se encuentre fundido. Agregar de a poco el yogurt y la ralladura de limón. Integrar bien y dejar enfriar. Reservar en la heladera. Por otro lado, cortar las frutillas sin el cabito y mezclarlas en un bol con el azúcar, el jugo de naranja y su piel. Reservar en el frío la mezcla hasta el momento de rellenar.

Cómo enrollar el pionono y que quede firme

Hay varias claves que tener en cuenta para que el pionono no se rompa al enrollarlo. Entre ellas se encuentran:

Mantener el papel manteca para que sea más fácil acompañar la masa y darle la forma de enrollado.

Si la masa es casera, darle un poco de frío antes de rellenarla.

La cantidad de relleno, es necesario no sobrepasarse, colocar una capa fina con un margen de espacio sin relleno a lo largo. Así, cuando se comienza a enrollar y se va corriendo la mezcla no se desperdicia, ni queda fuera del pionono.

Ideas de rellenos dulces para Año Nuevo

Además del pionono de chocolate y frutilla, hay otras opciones frescas y ricas ideales para recibir el 2026 con algo rico y rápido de hacer. Estas son:

Duraznos en almíbar y merengue

Ganache de chocolate y cerezas frescas

Los piononos pueden ser de masa de vainilla o de chocolate

Cómo se conserva el pionono dulce

Al llevar ingredientes como huevo, yogurt y crema, es necesario comer el pionono dentro de los primeros dos días, para que su frescura y sabor sea el mismo, pero además para asegurar la seguridad alimentaria. Siempre es crucial envolverlo en papel film o guardarlo en un tupper hermético para que no se dañe con el frío, ni absorba otros olores de la heladera.