EN VIVO
Religión

El papa León insta a una Iglesia alegre y acogedora en discurso ante los cardenales vaticanos

22 de diciembre, 2025 | 08.15

El papa León XIV dijo el lunes que planea seguir ‍la agenda de reforma ⁠de su predecesor Francisco, elogiando los intentos del difunto pontífice para hacer que la Iglesia católica mundial sea más inclusiva en un discurso anual de Navidad a los cardenales del Vaticano.

León, el primer papa estadounidense, dijo a los máximos responsables de la Iglesia que Francisco, fallecido en abril, ‌fue una "voz profética" que se esforzó ⁠por crear "una Iglesia alegre, acogedora ⁠para todos y atenta a los más pobres".

El religioso argentino, que dirigió la Iglesia de 1.400 millones ‍de miembros durante 12 años, aprovechó a menudo su discurso anual de ⁠Navidad con los cardenales ‌para lanzar críticas mordaces a su labor. En varios discursos largos a lo largo de los años, enumeró lo que él llamó las "dolencias" y "enfermedades" de la burocracia central del Vaticano, conocida ‌como la ‌curia romana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

León, que tiene un estilo más diplomático que su predecesor, habló sólo durante 15 minutos y no ofreció tales reproches, pero repitió muchos asuntos centrales del ​papado de Francisco.

El papa advirtió en contra de "caer en la rigidez o la ideología" en la aplicación de las enseñanzas de la Iglesia y dijo que la compleja estructura del Vaticano "no debe pesar o frenar el progreso" de su trabajo.

Asimismo, lamentó que los ‍conflictos interpersonales empañen a veces el funcionamiento del Vaticano.

"Observamos con decepción que ciertas dinámicas -vinculadas al ejercicio del poder, al deseo de prevalecer o a la búsqueda de intereses personales- tardan en cambiar", ​señaló León. "Nos preguntamos entonces: ¿es posible ser amigos en la curia romana?".

León abogó por "una curia romana cada vez más ​misionera, en la que las instituciones, los cargos y las tareas se conciban a la ⁠luz de los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no sólo para garantizar la administración ordinaria".

(Editado en español por Carlos Serrano)

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas