Efemérides del 23 de diciembre qué pasó un día como hoy

Enrique Santos Discépolo.

Cada 23 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Enrique Santos Discépolo hasta el rescate de los sobrevivientes en la Tragedia de los Andes y la sanción de la Ley de Punto Final.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1881 - Nacimiento de Juan Ramón Jiménez

En el municipio de Moguer, en Huelva, España, neció el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956 por el conjunto de su obra, en la que destacan Platero y yo y Poemas mágicos y dolientes.

1951 - Fallecimiento de Enrique Santos Discépolo

A los 50 años murió en Buenos Aires el músico, compositor, dramaturgo y cineasta, autor de los célebres tangos Cambalache, Yira Yira, Uno y Cafetín de Buenos Aires, considerados “fundamentales” en la historia de ese género musical.

1956 - Nacimiento de Dave Murray

Nació en el distrito londinense de Edmonton el músico y compositor británico, guitarrista y fundador con Steve Harris de la banda de heavy metal Iron Maiden, con la que grabó 27 discos.

1967 - The Rolling Stones

The Rolling Stones publican en el Reino Unido el disco simple She's a rainbow, nombre de la canción considerada como la más bonita y menos característica de las escritas por la banda británica de rock.

1972 - Milagro de los Andes

En una montaña de la localidad mendocina de Los Maitenes de Curicó concluyó el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación, entre ellos 19 jugadores del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Todos habían sido dados por muertos en el accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972, con lo que la Tragedia de Los Andes pasó a llamarse Milagro de Los Andes.

La Tragedia de los Andes.

1984 - Argentinos Juniors

Con el técnico Roberto Marcos Saporiti, el club Argentinos Juniors logró su primer título en la Primera División del fútbol al ganar el Campeonato Metropolitano con la victoria por 1-0 ante Temperley, con gol de penal de Jorge Olguín en partido disputado en la cancha de Ferro Carril Oeste.

1986 - Punto final

Fue sancionada la ley 23.492 de Punto Final que estableció la caducidad de procesos judiciales contra acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que no hubieran sido llamados a declarar “antes de los 60 días corridos a partir” de su promulgación, el 24 de diciembre de 1986.

1987 - Nikki Sixx

El músico y compositor estadounidense Nikki Sixx, bajista de Motley Crue, fue declarado muerto durante dos minutos en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, a causa de una sobredosis de droga, incidente que lo inspiró a escribir la canción Kickstart my heart, la más famosa de la banda de glam metal.